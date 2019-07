La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/jul/2019 Breves: Noticias de Actualidad







PARA ABAJO El dólar volvió a bajar este jueves y perforó el piso de los $43, al ser ofrecido a $42,88, con lo que retornó a los niveles de marzo último, en una jornada con bajo volumen de transacciones dado que fue feriado en los Estados Unidos. El billete terminó a un promedio de $40,65 para la compra y $42,88 para la venta, por lo que registró un marcado retroceso de 36 centavos con relación al miércoles. En los mostradores de Banco Nación, la moneda norteamericana operó a $42,80, mientras el precio más elevado fue expuesto en los mostradores de Banco Galicia, ICBC y Supervielle a $43,10. El tipo de cambio acumuló de ese modo seis ruedas consecutivas con tendencia negativa en las que cayó un total de $1,05; mientras que desde principios de mayo la merma fue de $3,13. SIN GAS El secretario general del Suteba, Roberto Baradel, aseguró este jueves que "hay más de 500.000 estudiantes afectados" por falta de gas en escuelas bonaerenses y el Gobierno provincial lo cruzó por "utilizar el frío y a los chicos para una campaña electoral". "Los dirigentes sindicales que están en las listas estaría muy bueno que blanqueen a la sociedad desde donde utilizan estas cuestiones", dijo el subsecretario de Educación provincial, Sergio Siciliano. La declaración del funcionario se produjo a raíz de afirmaciones de Baradel sobre que 500 mil alumnos se veían afectados por falta de gas en escuelas en medio de la ola polar que afecta a buena parte del país. "Es inadmisible que con esta ola de frío no haya gas, no haya calefacción, no se pueda cocinar un plato de comida caliente", dijo Baradel y alertó que "se pone en riesgo la salud y el derecho a la educación". APAGÓN La empresa transportadora de energía Transener deberá enfrentar una multa millonaria por las fallas que ocasionaron el apagón del pasado 16 de junio, lo que afectará al fondo de los jubilados en la ANSeS porque tiene el 19,57 por ciento de las acciones de la firma. El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en su defensa ante en el Congreso luego del apagón que perjudicó a millones de usuarios en toda la Argentina, dijo que "acá hay una clara responsabilidad primaria" en referencia a Transener y al financista Marcelo Mindlin, quien maneja la compañía. Y apuntó a la configuración del ´DAG´, desconexión automática de generación, lo que habría producido el corte del suministro en el sistema interconectado. El Estado nacional es propietario del 50 por ciento de la empresa de Citelec, firma controlante de Transener y, además, tiene como inversor directo en este cruce de nombres al fondo de garantía de sustentabilidad (FGS) de la ANSeS. FMI El Gobierno argentino aguarda que el Fondo Monetario Internacional (FMI) libere en los próximos días unos US$ 5.500 millones correspondientes al acuerdo ´stand-by´ por US$ 56.500 millones aprobado en 2018. En la próxima reunión del ´board´ del organismo se confirmará la liberación del dinero, confiaron fuentes cercanas al organismo multilateral. El dinero será clave, porque alcanzará para pagar compromisos financieros hasta después de las elecciones de octubre. La propia directora ejecutiva saliente del FMI, Christine Lagarde, pidió al directorio del organismo "acelerar" el proceso de aprobación y la liberación de fondos.

