La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/jul/2019 Alberto Fernández visitó a Lula en la cárcel de Curitiba







El candidato presidencial estuvo acompañado por el ex canciller brasileño, Celso Amorim. El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, viajó ayer a Brasil y arribó a la prisión de Curitiba para visitar al ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. El ex jefe de Gabinete aseguró el pasado miércoles que el líder del PT, que cumple una condena de 9 años acusado por corrupción, fue quien había solicitado que lo visitara en el penal. "Alberto Fernández, candidato a la presidencia de Argentina, y Celso Amorim, ex canciller, llegan a la Superintendencia de Policía Federal en Curitiba para visitar al ex presidente Lula", tuiteó la cuenta oficial del ex jefe de Estado brasileño, con una foto en la que se ve a los dos dirigentes saludando a cámara. Fernández integra el comité que brega por la liberación del jefe del PT, a quien considera el mayor estadista de Latinoamérica y un fiel exponente de los movimientos progresistas de la región. En medio de las irregularidades que saltaron a la luz en la investigación que en Brasil condujo el juez federal Sérgio Moro, a raíz de la filtración de conversaciones que el magistrado mantuvo con fiscales que ponen en entredicho su imparcialidad en la pena que le aplicó al líder de izquierda, Fernández insistió este jueves que "Lula es víctima de una prisión arbitraria". "Vengo a visitar a un hombre que está indebidamente preso", dijo el candidato presidencial desde Curitiba.

Fernández con Celso Amorim (foto Ricardo Stuckert) visitaron ayer al ex presidente de Brasil "Lula" da Silva.



Alberto Fernández visitó a Lula en la cárcel de Curitiba

