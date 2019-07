La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/jul/2019 Rubén Romano trabaja en su plan de salud











Junto a los sanitaristas más importantes del país y de Campana están trabajando en una plataforma que democratice el acceso a la salud y que derribe las barreras burocráticas El precandidato a Intendente del Frente de TODOS continúa manteniendo encuentros con los equipos técnicos del espacio político conformado "por médicos y médicas de Campana y por otros profesionales de la salud en donde Miguel Rossini, con amplia experiencia en salud pública, es uno de los que participa" indicaron desde el sector. "Estamos trabajando en una plataforma que democratice el acceso a la salud, que derribe las barreras burocráticas que muchas veces se interponen en un acceso rápido y ágil a la misma" afirmó Rubén Romano y agregó "nuestra propuesta está centrada fundamentalmente en la descentralización, en el fortalecimiento de los CAPS y los CICs, en la extensión de los horarios de atención, en llevar más especializaciones hacia los barrios". El precandidato del Frente de TODOS cuenta con el acompañamiento de dos estructuras de salud a nivel Nacional y Provincial, impulsadas por los ex ministros de salud, Ginés González García y Daniel Gollan "en ese contexto me reuní con Carlos Devani, miembro de la mesa de salud en el PJ provincial, Silvio Chenna, Jorge Borkowski y Miguel Rossini, ex secretario de salud de Campana entre 2007 y 2013 sumamente preocupados por la situación sanitaria que se vive en el País, la Provincia y en particular la ciudad de Campana" indicó Romano. "En esta mesa analizamos la situación del acceso a la salud en Campana, vimos el impacto negativo que han tenido las políticas de los gobierno de Macri, Vidal y Abella en el acceso a los medicamentos, en el retroceso a las vacunas, el retroceso en las prestaciones del servicio en general; realmente un deterioro en la infraestructura del hospital" comentó el precandidato que acompaña a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en el ámbito nacional y agregó "voy a impulsar un Estado que dinamice el acceso a la salud para garantizar que llegue a cada vecino que tenga una necesidad". Para concluir Rubén Romano expresó "entiendo mi participación política como un puente entre la misma vocación que me llevó a ser médico que es cuidar a la gente y esa va a ser una de las responsabilidades y de los compromisos de nuestro gobierno".

