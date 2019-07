La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/jul/2019 Axel Cantlon: "Los compromisos con las escuelas se hacen para cumplirse"







El concejal de la UV Más Campana en Consenso Federal se refirió a la problemática de la infraestructura escolar. El concejal y candidato a intendente por Consenso Federal, Axel Cantlon, se refirió a la situación de la infraestructura escolar en Campana e instó a las autoridades a cumplir "los compromisos" con las escuelas. "Como sabemos, desde la implementación de la escuela secundaria obligatoria en 2005, la educación pública colapsó, y ni el Estado Nacional, ni el Provincial, ni el Municipio cumplieron con la inversión necesaria en infraestructura escolar. Actualmente, todos los establecimientos de escuelas primarias comparten el edificio, sus baños y demás espacios con una escuela secundaria en el mismo día, durante la noche y el turno mañana y/o tarde", explicó Cantlon. "En ese sentido, es importante reconocer que, desde hace mucho tiempo, no se hace nada por la infraestructura escolar, y ni la gestión anterior ni la presente pusieron a la educación como una política prioritaria para nuestra ciudad, nuestra provincia o nuestro país. Según nuestra perspectiva, sin una adecuada educación nuestro país quedará siempre esclavo del progreso", añadió. El concejal manifestó que su espacio quiere saber "qué hizo esta gestión con los compromisos urgentes que existen en materia de infraestructura escolar" ya que, indicó, "en febrero del 2018 se firmó un Acta Acuerdo de infraestructura escolar entre la Dirección General de Escuelas, el Municipio de Campana y el Consejo Escolar con un representante de la Nación (Sanchez Zinny) donde consta el compromiso de la inversión en infraestructura escolar que se debía desarrollar en las escuelas de Campana". "Hasta la fecha, nosotros no pudimos acceder a dicha acta, más allá de que solo conocemos públicamente las mejoras que el Municipio ha publicitado a través de los medios de difusión", manifestó Cantlon. Y expresó: "En estos días se conoció que la Escuela Técnica ha dejado de dar clase por falta de mantenimiento, y por eso presentamos en el Honorable Concejo Deliberante un pedido de informes al Consejo Escolar para que nos detalle cuáles son los compromisos cumplidos y los incumplidos, y las fuentes de financiamiento que se han utilizado. Es que Campana administra más de 50 millones de pesos anuales de Fondo Educativo, y creemos que el dinero afectado a la educación no está destinado a la necesidad de infraestructura". "En conclusión, creemos imperioso cumplir con las inversiones que ya fueron identificadas como prioritarias, debido a que en este invierno ya son muchos establecimientos los que están mostrando dificultades para cursar por el frío y la falta de mantenimiento", finalizó.







