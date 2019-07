La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/jul/2019 Primera D:

Ayer se midió ante Deportivo Armenio, recientemente ascendido a la Primera B Metropolitana. Cayó 2-0 en el duelo entre titulares; y 4-1 en el segundo partido. Con mucha incertidumbre todavía y probando diferentes jugadores para la conformación del próximo plantel, Puerto Nuevo avanza con su pretemporada y ayer por la tarde concretó su segundo amistoso. Fue frente a Deportivo Armenio, equipo que se está preparando para su regreso a la Primera B Metropolitana y que en los últimos días incorporó a dos ex Villa Dálmine y Puerto Nuevo como Tadeo MacIntyre y Nicolás Parodi (ver aparte). El ensayo, que inicialmente se iba a desarrollar en el predio North Champ de Escobar, terminó concretándose en el predio Héctor Fillopski de divisiones juveniles de Villa Dálmine. Allí se disputaron dos encuentros de 60 minutos, dividido cada uno en sendos tiempos de 30. En el primer partido se midieron las formaciones titulares de ambos equipos y por Puerto Nuevo jugaron: Rodrigo Ponce De León; Nicolás Rodríguez, Lautaro Cuenos, Julián Sprovieri, Ángel Ramón; Kevin Redondo, Oscar Peñalba, Nicolás Colombano; Mariano Filosi, Nazareno Gómez y Antonio Samaniego. Esta alineación que dispuso Carlos "Jetín" Pereyra contó con nueve jugadores que estuvieron el último campeonato en el Auriazul y solo dos novedades, que interesan como posibles refuerzos: Filosi (ex Yupanqui) y Samaniego (ex Real Pilar). Ese conocimiento entre los futbolistas Portuarios le permitió al conjunto de nuestra ciudad tener pasajes de muy buen rendimiento, a pesar de recién estar comenzando la pretemporada. Igualmente, no pudo evitar que Deportivo Armenio se impusiera 2-0 con goles de Santiago Gómez y Miller Moreno Murillo. En el segundo partido, Puerto Nuevo dispuso de una formación con muchos juveniles y jugadores a prueba. Entonces alistó a Pablo Cardozo; Selem Lojda, Areco, Enzo Cáceres, Uriel Huarte; Alexandro Canale, Eliseo Aguirre, Herrera; Alejandro López, Alan Sosa y Esteban Huarte. Luego, entre otros, ingresaron Federico González, Federico Otta, Alan Flores y Enzo Moreno. Tras este amistoso, los jugadores continuarán con los trabajos de pretemporada bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Carlos Pereyra y Norberto Silvero y que completan los preparadores físicos Ramiro Lamy y Sebastián Ferreira y el entrenador de arqueros Juan Manes. Mientras que el próximo amistoso en la agenda Portuaria será el viernes 12 de julio frente al Deportivo Español, en lo que seguramente será otra jornada de pruebas y evaluaciones para ir definiendo el plantel que intentará repetir la gran campaña que concretó Puerto Nuevo en la pasada temporada.

