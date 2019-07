La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/jul/2019 Breves: Fútbol







SIN PRÁCTICA, CON DUDAS La Selección Argentina ya está instalada en San Pablo, donde mañana sábado disputará frente a Chile el partido por el tercer puesto de la Copa América "Brasil 2019" (se jugará desde las 16.00 en el Arena Corinthians). Sin embargo, los dirigidos por Lionel Scaloni no pudieron realizar ayer el entrenamiento previsto en el Pacaembú por las intensas lluvias que afectaron la región. Para este compromiso, el entrenador argentino (que continuaría en su cargo, al menos hasta diciembre) debe realizar dos variantes obligadas en la formación titular por las suspensiones de Marcos Acuña y Lautaro Martínez. Así, en el mediocampo podrían ingresar Giovani Lo Celso o Ángel Di María, mientras que en el ataque todo indicaría que Paulo Dybala tendría su oportunidad desde el arranque. BAJAS PANAMERICANAS La Selección que está preparando Fernando Batista para los Juegos Panamericanos "Lima 2019" sufrió ayer tres bajas, dado que Vélez Sarsfield confirmó que no cederá para dicha competencia a los futbolistas Matías Vargas, Francisco Ortega y Nicolás Domínguez. Los tres jugadores no formaron parte ayer del amistoso que el combinado nacional Sub 23 realizó en el predio de Ezeiza ante Cerro Largo de Uruguay. En dicho ensayo, Argentina formó con Facundo Cambeses (Juan Pablo Cozzani), Marcelo Herrera, Joaquín Novillo, Nicolás Demartini y Aaron Barquett; Fausto Vera, Santiago Colombatto (Aníbal Moreno), Carlos Valenzuela (Gonzalo Miceli) y Lucas Necul (Ignacio Aliseda); Agustín Urzi y Adolfo Gaich (Sebastián Lomónaco). GOLEÓ RIVER En la continuidad de la pretemporada que está desarrollando en Los Ángeles (Estados Unidos), River Plate venció ayer 7-0 a Ventura Fusion (equipo de la USL League II) en un amistoso informal programado en la previa del duelo del sábado ante América de México. Los once que paró el DT Marcelo Gallardo para este ensayo fueron: Enrique Bologna; Elías López, Kevin Sibille, Javier Pinola, Nahuel Gallardo; Jorge Carrascal, Leonardo Ponzio, Santiago Sosa, Enzo Pérez; Lucas Beltrán y Benjamín Rollheiser. Los goles Millonarios fueron convertidos por Jorge Carrascal (en cuatro ocasiones), Benjamín Rollheiser, Nahuel Gallardo y Enzo Pérez. TAMBIÉN RACING El último campeón de la Superliga, Racing Club, también se encuentra de pretemporada en Estados Unidos y también goleó ayer en un amistoso. Fue en Orlando, ante Chivas Florida, al que superó 5-0 en dos tiempos de 35 minutos en los que Eduardo Coudet rotó por completo a su plantel. Los goles fueron marcados por Matías Zaracho, Darío Cvitanich, Diego González, Neri Cardozo y Mateo Casierra. FIRMÓ BARBOZA Independiente de Avellaneda tiene a su primer refuerzo confirmado: el defensor Alexander Barboza, proveniente de Defensa y Justicia, quien fue pedido expresamente por Sebastián Beccacece, firmó ayer su contrato junto al Presidente Hugo Moyano. El Rojo llegó a un acuerdo con River por la compra del 82,5% del pase del jugador a cambio de 3,7 millones de dólares. La traba estaba en la forma de pago, pero la situación se resolvió favorablemente y Barboza, que hasta ayer entrenó solo, se unirá a sus nuevos compañeros. "Lo conozco a Beccacece y sé lo que me voy a encontrar desde lo que es el juego en sí. Hablé mucho con él y su cuerpo técnico por esto de los tiempos de la firma", contó Barboza en diálogo con la prensa.

