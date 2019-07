Debieron remar desde atrás para poder alcanzar el empate sobre el final. Así, se desprendieron del lote de escoltas y quedaron en la cuarta ubicación del Torneo Apertura de Quinta División de la FEMEBAL.

Por la 12ª y anteúltima fecha del Torneo Apertura de Quinta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), la Primera Caballeros del Campana Boat Club igualó 21-21 con Auxiliar Merlo "B" en un partido disputado el pasado domingo en el gimnasio del Club Náutico Arsenal de Zárate.

"Fue un encuentro durísimo", comentó el entrenador Eduardo Godoy después que su equipo estuviera casi todo el juego abajo en el marcador (al término de la primera parte caía 12-8) y se recuperara en los últimos minutos.

En el primer tiempo, el CBC sufrió a Franco Turano, quien anotó 5 de sus 7 goles en ese período. En cambio, al Celeste le costó mucho encontrar la red rival en la primera parte (Franco Parrilla, con 3 goles, fue el mejor en ese lapso), una situación que mejoró en el complemento, con un goleo repartido: nueve jugadores del Bote marcaron en el segundo tiempo.

Así, los máximos artilleros del conjunto de nuestra ciudad, Franco Parrilla y Gonzalo Comínguez. apenas convirtieron 4 goles. Las restantes anotaciones fueron obra de Julián Barletta (3), David Piaggio (2), Leonel Dente (2), Augusto Di Palma (2), Tomás Dannemann, Daniel Sirolli, Eduardo Grillo y Juan Bue.

Con este empate, el Campana Boat Club llegó a los 28 puntos y se desprendió del lote de escoltas, quedando ahora en el cuarto puesto por detrás del líder Colegio Guadalupe "B" (32 unidades), CEDEM Caseros (29) y Comunicaciones "B" (29).

Los demás resultados de esta fecha 12 fueron: Municipalidad de Almirante Brown 26-25 SAG Polvorines "C"; Colegio Guadalupe "B" 30-18 Municipalidad de Vicent López "C"; Colegio José Hernández 24-23 UNLu "C"; Comunicaciones "B" 22-12 All Boys; Juventud Unida "B" 25-28 CEDEM Caseros; y Defensores de Glew 28-31 Deportivo Morón.

La última jornada del Torneo Apertura se disputará el domingo 14 de julio y tendrá al Campana Boat Club visitando a CEDEM Caseros. En caso de ganar, los Celestes se asegurarán terminar en el podio del Apertura de Quinta División, categoría a la que ascendieron este año.

Además, también jugarán: Defensores de Glew vs Municipalidad de Almirante Brown, SAG Polvorines "C" vs Colegio Guadalupe "B", Municipalidad de Vicente López "C" vs Colegio José Hernández, UNLu "C" vs Comunicaciones "B", All Boys vs Juventud Unida "B" y Deportivo Morón vs Auxiliar Merlo "B".





JULIÁN BARLETTA CONVIRTIÓ TRES GOLES EN EL SEGUNDO TIEMPO.

NUEVA DERROTA DE LAS MAYORES

La Primera Damas del Campana Boat Club cayó el pasado sábado por 28-17 ante San Lorenzo de Almagro en un partido correspondiente a la 12ª y anteúltima fecha del Torneo Apertura de Cuarta División de la FEMEBAL.

De esta manera, las Celestes continúan compartiendo el último lugar de la tabla con Instituto Grilli (ambos suman 14 puntos). El campeón del Apertura de esta categoría es Racing Club, que igualó 25-25 con Villa Calzada y llegó a los 33 puntos (registro de 10-1-1).

Por la última fecha de este certamen, el CBC recibirá el 13 de julio a Municipalidad de Ensenada.