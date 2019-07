Perdieron 8-0 ante el líder de la Zona 2 de la Primera B. Este domingo viajan a Mar del Plata.

Por la 10ª fecha de la Zona 2 de la Primera B del Torneo Metropolitano masculino de Hóckey sobre Césped, los varones del Campana Boat Club cayeron 8-0 el pasado domingo como visitantes frente a Santa Bárbara "B", líder del campeonato.

En esta ocasión, el plantel de Martín Vila estuvo conformado por Diego Balerio Baldini, Daniel Contreras, Emiliano Dittieri, Martín Eckstein, Alcides Godoy, Sergio González, Facundo López, Mauro Martínez, Mariano Mercuri, Elías Montero Pineda, Milton Orellana, Ignacio Poggi, Damián Pupo, Omar Rodríguez, Aurelio Rossi, José Sánchez y Vicente Starc.

Los goles del triunfo local los convirtieron Bernardo Allan (3), Manuel Domínguez (2) y Nicolás Cereceda, Lucas Palavecino y Manuel Pedroche.

El partido se jugó en el campo deportivo de Santa Bárbara ubicado en la localidad de Manuel Gonnet y sirvió de antesala del viaje que realizará el team Celeste este domingo a Mar del Plata, para enfrentar por la primera fecha de la segunda rueda a MDQ Mar del Plata. El equipo de "La Feliz" será otro duro rival para el CBC, dado que está segundo en el certamen con 23 puntos.

Los restantes resultados de la jornada fueron: Buenos Aires Christian School 2-9 MDQ Mar Del Plata; SAG de Lomas de Zamora 2-3 SITAS; San Fernando ´´B´´ 4-0 Ducilo ´´B´´ y Luján Rugby Club 3-0 Racing Club. Mientras E.F.I. Lobos tuvo fecha libre.

Con estos resultados, las posiciones de la primera rueda de la Zona 2 de la Primera B quedaron de la siguiente manera: 1) Santa Bárbara "B", 28 puntos; 2) MDQ y SITAS, 23 puntos; 4) San Fernando "B", 22 puntos; 5) Ducilo "B" y BACS, 16 puntos; 7) SAG de Lomas de Zamora, 15 puntos; 8) Luján R.C. y EFI Lobos, 7 puntos; 10) Racing Club y Campana Boat Club, 1 punto.

La próxima fecha, la primera de la segunda ronda, tendrá un solo partido este domingo y será el del C.B.C. ante los marplatenses. El resto de la jornada se jugará el domingo 14, con los siguientes partidos: S.I.T.A.S. vs. Santa Bárbara ´´B´´, Ducilo ´´B´´ vs. S.A.G.L.Z., Racing Club vs. E.F.I. Lobos, Luján Rugby Club vs. Club San Fernando ´´B´´.