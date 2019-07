El Ecoturismo como respuesta a la rezonificación de El Tajiber

"Se quiere rezonificar un sector como El Tajiber, desconociendo una ordenanza que protege los humedales de ese lugar, corriendo el límite industrial para poner tanques de combustibles sin ninguna justificación ni social, ni ambiental, ni económica valedera", señaló la Lic. Adriana Anzolín.

Coordinado por la Lic. Adriana Anzolín y dentro del programa Corredor Azul de la fundación Wetlands International, ayer se realizó en la UTN el taller denominado "La Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, oportunidades y desafíos" y la 6º Jornada de la Plataforma de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Delta + Río Luján.

"El espíritu de este encuentro es generar un documento desde la sociedad civil en el cual se hagan una serie de recomendaciones generales sobre la Zona de Amortiguamiento (ZAM) del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Estas recomendaciones tienen que ver con que se proteja la ZAM, porque a su vez es muy importante para proteger al Parque Nacional propiamente dicho. Proteger no significa que no se pueda hacer nada. Lo que estamos tratando de definir es qué modelo de desarrollo debería haber en esta zona, para que no impacte en el Parque y, además, genere trabajo para los vecinos del lugar. Por eso hablamos mucho de Ecoturismo, dado que existen muchas posibilidades de generar trabajo genuino para la gente. Nos interesa, con argumentos ciertos, poder sensibilizar a los funcionarios y nos escuchen, porque no tenemos espacios de participación. Nos hemos acercado al Concejo Deliberante de Campana, pedido reuniones, pero no tenemos un lugar donde expresarnos. Entonces, a través de este documento, entregaremos recomendaciones al municipio de Campana", señaló Anzolín al finalizar la jornada.

En la oportunidad, Mariana Méndez (Parques Nacionales) expuso sobre la ZAM del Parque Nacional y junto con Raúl Quirino (Vecinos Autoconvocados) también identificó los impactos negativos más importantes y su situación actual. Mariela Heize (Dirección de Planeamiento del Municipio de Campana) presentó detalles sobre la Zonificación de la ZAM en el Municipio de Campana; mientras que Gustavo Darrigo (Asesor del Municipio de Escobar), detalló las ordenanzas recientes que protegen los hume-dales. Sebastián Prelias-co (Programa Corredor Azul) presentó propuestas para la ZAM a partir de las áreas protegidas en el corredor del río Paraná; mientras que Guillermo Martín (APN) desarrolló conceptos sobre ecoturis-mo y la proyección de desarrollo del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en el que, a futuro, "se esperan recibir hasta 200 mil visitantes anuales".

El último expositor fue Horacio Matarasso, integrante del Programa Corredor Azul, y dedicado al ecoturismo vinculado al avistaje de aves. "Argentina recibe a 50 mil turistas europeos al año que realizan avistajes de aves. Sólo en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos hay tantas especies como en toda Inglaterra", señaló y comentó todos los servicios y puestos de trabajo que se generan alrededor de la actividad.

"Lo antes posible –concluyó Anzolín- emitiremos un documento con recomendaciones a partir de todo lo expuesto hoy. Es un momento complejo para Campana, dado que se quiere rezonificar un sector como El Tajiber, desconociendo una ordenanza que protege los humedales de ese lugar, corriendo el límite industrial para poner tanques de combustibles sin ninguna justificación ni social, ni ambiental, ni económica valedera. Esta rezonificación se busca para beneficiar a una empresa, lo que implicaría que haya tanques de combustibles casi encima de un Parque Nacional, cuando todo el sector tiene un altísimo potencial ecoturístico por su cercanía con Capital Federal. El Ecoturismo derrama trabajo y recursos en mucha más gente, y es compatible con lo que se quiere preservar; mientras que la rezonificación de El Tajiber va a derramar en 3 ó 4 personas. Esa es la realidad".