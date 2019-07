La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/jul/2019 Condenan a perpetua a una pareja por el abuso y la muerte de su sobrino







La sentencia fue informada ayer en nuestra ciudad, después del juicio que se llevó adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2. El hecho ocurrió en Zárate a finales de septiembre de 2017. Los condenados estaban a la guarda del menor e intentaron imponer que su descompensación se produjo por una caída. A finales de septiembre de 2017, una horrorosa noticia conmocionó a Zárate: un nene de 2 años, identificado como Mateo Eduardo Sánchez, había fallecido a causa de un paro cardiorrespiratorio por los abusos sexuales sufridos. Por el hecho fueron detenidos su tía, de 23 años, y su pareja, de 29, encargados de su guarda. Todo se reveló en el Hospital Virgen del Carmen, a donde los imputados acudieron a la Guardia ante la descompensación del menor, señalando que había sido producto de una caída. Sin embargo, los profesionales médicos notaron otras lesiones a simple vista y advirtieron a la Policía de lo que estaba ocurriendo. Por ese hecho, casi dos años después, Viviana Esther Rivas y Miguel Ángel Rubén Salomoni fueron condenados a prisión perpetua por los delitos de abuso sexual agravado y abuso sexual agravado seguido de muerte en el Juicio que se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, en un proceso que se llevó adelante en la sede judicial de nuestra ciudad y que culminó el último jueves. Viviana Rivas y Miguel Salomoni solían quedarse a cargo del pequeño a pedido de su madre Marina (hermana de Viviana), dado los compromisos laborales que ésta tenía. El 26 de septiembre, Mateo se descompensó, según sus cuidadores, a raíz de un golpe que sufrió al caer de la mesa del comedor de la precaria vivienda que habitaban y cuando se encontraba a la vista del hijo de la pareja (de apenas 7 años). Esa versión fue la que contaron también a los profesionales de la salud que los atendieron en el hospital. Sin embargo, la doctora interviniente explicó que dicho relato no "concordaba" con las evidencias en el cuerpo del niño; que no había ninguna lesión en el cráneo; y que sí se podía observar "a simple vista" lesiones anales producidas por un abuso sexual. Durante el proceso judicial, uno de los peritos que participó de la autopsia corroboró esta situación y brindó detalles que terminaron siendo decisivos para la causa, revelando incluso que se hallaron lesiones sexuales anteriores a la fecha de muerte. Y confirmó que el fallecimiento de Matías obedeció "a un paro cardiorrespiratorio, secundario a reflejo vagal", producto del abuso sufrido. En el juicio se marcaron distintas contradicciones en los relatos brindados por los dos imputados (incluso se aportaron testimonios de terceros para desestimarlos), como así también se presentaron peritos psicológicos que ofrecieron análisis de entrevistas que mantuvieron con el hijo de la pareja que complicaron todavía más la situación de Viviana Rivas y Miguel Salomoni. Según la sentencia, a la que tuvo acceso LAD, "ambos obraron y operaron mancomunadamente en calidad de coautores de su plan criminal contra Mateo Sánchez". "Hoy, esos asesinos hijos de puta recibieron su condena, tuvieron perpetua", escribió ayer Marina Rivas, madre de Mateo, en su cuenta de Facebook. "Quiero agradecer a los médicos pediatras del Hospital de Zárate que no dejaron que se firme como muerte súbita; y al fiscal, que fue quien no descansó hasta conseguir Justicia para mi hijo", agregó. En este proceso, el Tribunal Oral en los Criminal N° 2 estuvo conformado por los jueces Liliana Miriam Dalsaso, Daniel Ernesto Rópolo y Mariano Chausis, mientras que el Fiscal de Juicio fue el Dr Martín Zocca.

