Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PREGUNTAS SIN RESPUESTA "Pregunto.. ¿Podan y no recogen? Por que los vecinos vienen y tiran su basura acá? ¿Por que no lo tiran frente de su domicilio? Calle Coltelli entre Schinoni y Barlaro barrio Las Campanas" muestra Alicia. OTRO POSTE A PUNTO DE CAER "Peligro. Poste de cemento inclinado con riesgo de caer en Necochea y Urquiza. Tiene un cable de acero que antes sostenía la luz de la esquina que ya no se usan más porque hay todas luminarias nuevas", escribe Analia. TELEFONO PARA EDEN "Hace más de 10 días que sufrimos períodos de baja tensión, seguido de corte de agua. Además, si es de noche, se corta el alumbrado público. Insoportable", señala Guillermo desde el barrio San Jacinto. #Ahora apagón. #SinLuz en los barrios Villanueva, 9 de Julio y Las Acacias y tal vez otros barrios de #Campana .Todos #AVela.

Por falta de suministro eléctrico tampoco hay agua corriente. @EDENSAcomunica pic.twitter.com/2n6XYjQ5ue — Daniel Trila (@dantrila) 6 de julio de 2019

