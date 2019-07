P U B L I C



Con motivo del 134º aniversario de Campana, el joven dirigente y precandidato a primer Consejero Escolar por la lista del Frente de Todos, lanzó una campaña virtual para que los vecinos cuenten qué les gusta de la ciudad. "Campana es mi lugar favorito, la elijo todos los días, y creo que la Estación es uno de los lugares que más la representa. Ese sentido de pertenencia es lo que me motiva día a día a construir una ciudad mejor". En el marco de un nuevo aniversario de Campana, el joven dirigente Alejo Sarna inició una campaña virtual para que los vecinos suban fotos de diferentes partes de la ciudad que les parezcan más atractivas. "A mí me encanta Campana, es mi lugar favorito en el mundo. Hay algunos rincones de la ciudad que son los que más me gustan, por eso me pareció entretenido saber cuáles son los que eligen las y los vecinos". El precandidato a primer Consejero Escolar por la lista del Frente de Todos, estuvo recorriendo la Estación de trenes y los antiguos galpones del ferrocarril. "Es un lugar increíble, tiene muchísima historia. En una ciudad como está el ferrocarril fue muy importante, además arquitectónicamente es imponente. Pasaron muchísimos años y siguen en pie. Es historia pura de Campana". Para concluir Alejo resaltó "Para los que nacimos acá o para los que son campanenses por adopción, Campana es muy especial, yo la elijo todos los días. Es ese sentido de pertenencia lo que me hace querer y me motiva para ayudar en la construcción de una ciudad mejor".





Alejo Sarna: "Campana es mi lugar en el mundo"

