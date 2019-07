La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/jul/2019 La escritora chilena Alejandra Costamagna visitará Campana Amanecer Literario







El encuentro es este lunes 8 de julio a las 17 horas de entrada libre y gratuita. La prestigiosa escritora chilena, con raigambre campanense, Alejandra Costamagna, se presentará este lunes 8 de julio en la sede de Campana Amanecer Literario (Becerra 876) a las 17 horas. "Es un honor para nuestra institución que una de las mejores escritoras chilenas, nos visite por segunda vez", comentó Matilde Strobino, Presidente de C.A.L. Vanina Lombardi, periodista especializada en Ciencia, Tecnología y Sociedad e hija del dibujante, humorista gráfico y escritor, Norberto Lombardi oficiará de moderadora del encuentro. La temática es libre y la invitación es libre y gratuita a "toda la comunidad campanense, alumnos y profesores de literatura; para que tengan la oportunidad de conversar con ella". ALEJANDRA COSTAMAGNA Nació en Santiago de Chile. Campana es la ciudad de sus familiares más directos. Comenzó a escribir de niña. Periodista. Escritora. Profesora Universitaria. Magister en Literatura. Como periodista trabajó y trabaja en publicaciones tales como revistas Gatopardo, Rolling Stone, El Malpensante. Su obra literaria ha sido traducida a varios idiomas. Es una de las escritoras más destacadas del momento junto a Lina Meruane. Ha recibido numerosos premios. Su obra es muy vasta: "En voz baja", "Ciudadano en retiro", "Malas noches", Últimos fuegos, "Naturalezas muertas", "Animales domésticos", "Cansado ya del sol", "Dile que no estoy", "Cruce de peatones", "Había una vez un pájaro", "Imposible salir de la tierra", "Veintiséis dientes", "Noticias de Japón", "En el parque". Su última novela publicada por Anagrama, "El sistema del tacto", finalista del prestigioso Premio Herralde, es una historia que indaga en su compleja genealogía familiar y visibiliza, sobre todo el desarraigo, tan presente en nuestro tiempo.

La escritora chilena Alejandra Costamagna se presentará en CAL VANINA LOMBARDI Es periodista recibida en TEA-Escuela de Periodismo y Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social (UBA), con una especialización en Periodismo Científico en la Fundación Instituto Leloir. Forma parte de la Red Argentina de Periodismo Científico. Trabaja en comunicación vinculada a ciencia, tecnología y salud. Actualmente es redactora en Agencia TSS (la agencia de noticias científicas y tecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín). Sus comienzos en el área fueron en el primer Diario Perfil, desde la sección ciencia y el suplemento de tecnología. Luego colaboró en diversos medios tecnológicos tales como IT Market y la revista Information Technology. También tuvo la posibilidad de producir material de comunicación institucional para empresas (Tenaris, Anixter, etc) y más recientemente para CENIT (Centro de Investigaciones para la Transformación).

Vanina Lombardi PRESENTACIÓN DE "AMALGAMA" El martes 9 de julio, a las 16 horas, Campana Amanecer Literario invita a la presentación en sociedad de "Amalgama"; antología número seis de la Institución campanense, logrado tan ansiado sueño a partir del acompañamiento del Municipio. El evento será en el espacio "Punto Digital", de la Biblioteca Pública Municipal "Dr. Octavio R. Amadeo", en Av. Intendente Varela 750. Esta actividad se encuadra en el marco de los festejos del 6 de julio (nuevo Aniversario de Campana) y del 9 de julio (Día de la Independencia). El encuentro es con entrada libre y gratuita.

