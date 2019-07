Berta Chudnobsky

Siempre me acuerdo cuando éramos chicos y se festejaban los cumpleaños de los chicos de la cuadra. Las abuelas y madres hablaban sobre qué preparar y se intercambiaban recetas e ideas. Eran épocas que no se compraban gaseosas ni productos ya elaborados. Había que cocinar y hoy que es el cumpleaños Campana, y además de mi querida provincia de Córdoba, el regalo son alfajores de maicena, como se hacían en mi casa. Espero que lo disfruten con un buen chocolate caliente. Besos. INGREDIENTES - 200 gr de harina - 300 gr de maicena - 200 gr de azúcar - 200 gr de manteca - 3 yemas - 2 cucharaditas de polvo de hornear - 1 cucharadita de esencia de vainilla - Ralladura de cáscara de limón - Dulce de leche (de repostería, mejor) - Grana / coco rallado PREPARACIÓN Tamizar la harina con la maicena y el polvo de hornear. Batir en un bol la manteca con el azúcar hasta que esté cremosa y clarita. Agregar de una por vez las yemas a la harina. Incorporar la vainilla y la ralladura de limón, mezclar y unir los ingredientes formando una pasta. Debe ser una masa tierna, uniéndola con la punta de los dedos. Luego de dejar descansar unos minutos, espolvorear harina en la mesada seca y limpia. Separar la masa en 3 partes y con un palo de amasar estirarla no muy fina. Cortar con corta pastas o algún cortante de galletitas redondo o con la tapa de la pava de 1cm de alto. Prender el horno para que tome temperatura media. Enmantecar y enharinar fuentes para el horno, colocar las tapas no muy juntas y cocinar a horno moderado de 10 a 15" hasta terminar con todas. Esperar que estén tibias y retirar con cuidado. Unirlas con dulce de leche y hacerlas rodar sobre grana o coco rallado. Si sobran, guardar en recipiente cerrado, así no toman humedad. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta:

Alfajores de Maicena

Por Berta Chudnobsky

