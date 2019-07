La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/jul/2019 Rincón del Tango:

Un alto en el tango para ofrecer este poema a mi querida ciudad, en un nuevo aniversario

Por Raúl Berra







Tus calles, y bulevares,

la imponente Catedral

tu coqueta peatonal

que se pierde en la Estación

nos dan esa sensación

de estar viendo una postal. El encanto de tus plazas

y sus luces encendidas,

ese Arco de bienvenida,

recibiendo a todo el mundo

con un amor tan profundo

que cierra cualquier herida. De esa tu Escuela Normal

yo no me quiero olvidar

con su arte de educar

siempre con las mismas ganas

muchos que hoy peinan canas

allí fueron a estudiar. Ciudad de enorme pujanza

sos un orgullo zonal

con ese aporte laboral

que te ha dado tantas cosas

muestras, cual joya preciosa

tu amplio casco industrial.

Otro aporte, el Paraná

con su lecho caudaloso

y un tráfico rumoroso

de barcos que vienen y van,

a otros puertos llevarán

nuestros productos valiosos. Los barrios perimetrales

dan realce a tu belleza

y esa gran entereza

de gente trabajadora

que con amor colabora

a tu infinita grandeza. Sos cuna del automóvil

muchos artistas tuviste.

A la Patria le ofreciste

gran parte de tus entrañas,

hoy es héroe, por su hazaña

ese hijo que le diste. Luce allá en tu Parque Urbano

la "Imagen del Pucará"

que por siempre estará

inscripto en la memoria

engrosando nuestra historia

su recuerdo perdurará. Domingo de tardecita

la banda suele tocar

con su estilo peculiar

brinda hermosas melodías

creando esa fantasía

que nos invita a soñar. Campana es el lugar

que elegí para vivir.

Porque me hace sentir

todo el calor de su gente

¡La que en mí estará presente

cuando me toque partir! Por Raúl Berra - Integrante de C.A.L.

Imagen ilustrativa.



Rincón del Tango:

Un alto en el tango para ofrecer este poema a mi querida ciudad, en un nuevo aniversario

Por Raúl Berra

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: