La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/jul/2019 Liga Campanense:

Con cuatro partidos, comienza la 9ª fecha del Torneo Oficial de Primera División















Por el Grupo A se miden Mega Juniors y Defensores de La Esperanza, dos equipos que buscan llegar al hexagonal final. También se presenta hoy el líder del Grupo B, Atlético Las Campanas, que enfrenta a Leones Azules. La novena fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol comenzará hoy con cuatro partidos: dos del Grupo A y dos del Grupo B. En tanto, para mañana quedaron programados otros cinco encuentros, mientras que el martes feriado se disputarán cuatro cotejos que están pendientes (ver aparte). GRUPO A Este sábado tendrá dos encuentros interesantes de esta zona, en cuanto a los equipos que se perfilan con posibilidades de pelear por ingresar al hexagonal final. A partir de las 14.30 horas, Deportivo San Cayetano (5º con 11 puntos) se medirá frente a El Junior (11º con 2) en cancha de Las Campanas. Después de sus tres victorias iniciales, el "Sanca" no pudo volver a ganar: empató dos encuentros y perdió otro. Por ello cedió lugares en la tabla de posiciones y este fin de semana buscará recuperarse ante El Junior y sumar luego otros tres puntos el martes, cuando dispute el pendiente que tiene con Lechuga. En tanto, desde las 15.30 horas, habrá un gran duelo entre Mega Juniors (2º con 18) y Defensores de La Esperanza (4º con 13) en cancha de Lechuga. Mega suma cinco victorias consecutivas y así igualó a Villa Dálmine (1º con 18) en lo más alto de la tabla. Por eso, en caso de sumar quedará como único puntero. Por su parte, el Defe (que tiene un partido menos) necesita ganar para no descontarle puntos a los líderes, dado que el Violeta quedará libre en esta jornada. Para mañana domingo quedaron programados dos partidos: Deportivo San Felipe (3º con 14) vs Juventud Unida (9º con 4) y Malvinas (6º con 6) vs Lechuga (7º con 6). El que no verá acción esta semana será Desamparados FC, aunque sumará de a tres, dado que debería enfrentar a Deportivo Río Luján, que se retiró del certamen. GRUPO B El inicio de la novena fecha de esta zona pondrá en acción al único líder, Atlético Las Campanas (17 puntos), que enfrentará desde las 17.00 horas como local a Leones Azules (4). En caso de ganar, el último campeón se asegurará seguir en soledad en lo más alto de la tabla. El otro partido de esta zona que se disputará hoy será el duelo entre dos equipos que buscan ganar para recuperar terreno en la tabla: desde las 13.00, Villanueva (4º con 11 puntos) enfrentará a Atlético Las Praderas (6º con 8) en cancha de Lechuga. Para mañana domingo quedó otro choque interesante: el escolta La Josefa (15) se medirá ante Real San Jacinto (5º con 10). Mientras que Otamendi (3º con 13) intentará seguir con su remontada ante el duro Barrio Lubo (9º con 5). Además, se enfrentarán: Albizola (7) vs Las Palmas (6). Libre queda Puerto Nuevo, que se retiró del certamen.

LEONES AZULES BUSCARÁ SORPRENDER AL LÍDER LAS CAMPANAS. PROGRAMACIÓN 9ª FECHA SÁBADO -13.00 horas: Villanueva vs Atlético Las Praderas / En Lechuga -14.30 horas: San Cayetano vs El Junior / En Las Campanas -15.30 horas: Mega Juniors vs Def. de La Esperanza / En Lechuga -17.00 horas: Atl. Las Campanas vs Leones Azules / En Las Campanas DOMINGO -11.00 horas: Albizola vs Las Palmas / En Las Campanas -13.00 horas: Real San Jacinto vs La Josefa / En Lechuga -13.30 horas: Barrio Lubo vs Otamendi / En Las Campanas -15.30 horas: Malvinas vs Lechuga / En Lechuga -16.00 horas: Dep. San Felipe vs Juventud Unida / En Las Campanas EL MARTES, CUATRO PENDIENTES Además de la novena fecha que se jugará entre sábado y domingo, la Liga Campanense de Fútbol programó cuatro partidos pendientes para el feriado del martes 9 de julio. En dicha jornada, Albizola se medirá con Barrio Lubo desde las 13.00 en cancha de Leones Azules en un encuentro correspondiente a la 3ª fecha del Grupo B, mientras que a las 15.30, en el mismo escenario, Otamendi FC enfrentará a Atlético Las Praderas en un postergado de la primera fecha de la misma zona. En tanto, en cancha de Las Campanas, a partir de las 13.00 jugarán Malvinas vs El Junior (pendiente de la 6ª fecha del Grupo A) y desde las 15.30 horas se medirán Lechuga vs Deportivo San Cayetano (postergado de la primera fecha de la misma zona). #LigaCampanense Hoy comienza la fecha 9 del Oficial de Primera División. Mega Jrs busca quedar como único líder de la Zona A. En tanto, Atlético Las Campanas quiere consolidarse como puntero de la Zona B. pic.twitter.com/Ht4zlW8qeA — Pablo Scoccia (@chuecosco) 6 de julio de 2019

