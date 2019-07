Será en cancha de Leones Azules desde las 9.45 y tendrá una novedad: la incorporación de Atlético Las Praderas al certamen, que ahora cuenta con 12 equipos.

Con la 12ª fecha que se jugará hoy, comienza la segunda rueda del Torneo Femenino que organiza la Liga Campanense de Fútbol. Será desde las 9.45 en cancha de Leones Azules (ubicada sobre la Colectora del barrio Otamendi) y tendrá una novedad: la aparición de un representativo de Atlético Las Praderas.

De esta manera, en esta segunda vuelta del certamen habrá 12 equipos y ya ninguno quedará libre. Las Praderas competirá por lo puntos, aunque arrancará su participación sin unidades, desde el último puesto.

La jornada de hoy tendrá la siguiente programación: Leones Azules vs Defensores de La Esperanza (9.45), Deportivo San Felipe vs Atlético Las Praderas (11.00), Juventud Unida vs Villanueva (12.15), Otamendi FC vs La Josefa (13.30), Las Palmas "A" vs Las Palmas "B" (14.45) y Mega Juniors vs Las Palmas "C" (16.00).