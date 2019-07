La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/jul/2019 Hóckey sobre Césped:

El encuentro es un adelanto de la 2ª fecha de la segunda rueda de la Zona 7 de la Primera E. La Primera Damas de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club recibirá esta tarde en su cancha "Héctor Tallón" a Hurling "C" en un partido adelantado de la segunda fecha de la segunda rueda de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (A.H.B.A.). El encuentro, que se jugará desde las 16.00, será un choque entre dos equipos con realidades muy distintas. Mientras las Celestes están segundas con 25 puntos (producto de ocho victorias, un empate y dos derrotas), las de Hurlingham apenas sumaron 10 unidades en 11 fechas (3-1-7) y llegan a este compromiso tras recibir una durísima goleada 8-1 como local de parte de Santa Bárbara "C". Sin embargo, el partido entre el CBC y Hurling "C" de la primera vuelta del torneo fue complejo para el equipo de nuestra ciudad, que finalmente logró sacarlo adelante y llevarse los 3 puntos. Aquel 6 de abril, las dirigidas por Gabriel Sáenz ganaron 3 a 2 con goles de Sofía González, Delfina Fernández Palazuelo y Florencia Núñez, en un partido en el que estuvieron dos veces abajo en el marcador. Habrá otro partido más en este adelanto de la segunda fecha de la segunda rueda de la Primera E7: será el duelo entre Belgrano Day School y Quilmes Athletic Club "E". La jornada se completará el sábado 20 de julio con los siguientes partidos: C.A.S.A. de Padua vs. Santa Bárbara ´´E´´, Club Manuel Belgrano ´´B´´ vs. Comunicaciones, Huracán vs. Luján Rugby Club y Vicentinos "B" vs. Los Pinos.

FÁTIMA TENEMBAUM, DEFENSORA DE LA PRIMERA DAMAS DEL CELESTE.



