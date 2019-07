La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/jul/2019 Remo:

Murillo inició a paso firme su participación en la Regata Real Henley de Inglaterra







Junto a Cristian Rosso está participando en esta tradicional competencia británica. Hasta el momento, ganaron cómodamente sus dos regatas "mano a mano". En semifinales enfrentarán a un bote neozelandés campeón de la edición 2017. El campanense Rodrigo Murillo se encuentra en el pequeño pueblo de Henley-on-Thames, en Oxfordshire, Inglaterra, participando de la edición 2019 de la tradicional Regata Real Henley. La competencia, una de las más antiguas del mundo (comenzó a realizarse en 1839, con anterioridad a la fundación de cualquier organización de remo mundial), consta de pruebas "uno contra uno" en una pista de 1 milla y 550 yardas (2.112 metros). Debido a su antigüedad es que tiene sus propias reglas (las más notables son las ya mencionadas carreras "mano a mano" y la distancia), pero de todas maneras es reconocida tanto por el órgano rector del remo inglés y galés (British Rowing) como por la federación internacional (FISA). El evento más prestigioso de la regata es, sin dudas, la prueba masculina de ochos, la cual ha sido realizada año a año desde 1839, con la única excepción de los años afectados por las Guerras Mundiales. El evento del que está participando el remero campanense es el número 54, la prueba de dobles peso pesado masculino, que entrega el trofeo "The Double Sculls Challenge Cup 2019". En total se registraron 23 tripulaciones. El atleta del Club San Fernando comparte embarcación junto al marplatense Cristian Rosso, finalista olímpico y mundial, y campeón panamericano en Guadalajara 2011. Hasta el momento, corrieron dos pruebas: la primera de ellas, contra Peter Purcell-Gilpin y Steve Cox, representativos del Molesey Boat Club de Inglaterra, fue una victoria por amplísimo margen para el tándem argentino; mientras que la segunda, contra Dave Potter y Alex Adrienne, de la De Montfort University, de Leicester, también terminó con un cómodo triunfo para el 2x nacional. De esta manera, Murillo y Rosso clasificaron a las semifinales del evento, instancia en la que enfrentarán a los campeones de la edición 2017 y amplios favoritos: los neozelandeses John Storey y Chris Harris, del Waiariki Rowing Club. La restante semifinal está conformada por Héctor Formoso-Murias y Artym Hayda, de Georgetown University, Estados Unidos, vs. John Collins, de Leander Club, y Graeme Thomas, de Agecroft Rowing Club. También, en representación de Argentina, está compitiendo el par masculino pesado conformado por Agustín Díaz (Club de Regatas La Plata) y Axel Haack (Tigre Boat Club), en el evento denominado "The Silver Goblets & Nickalls Challenge Cup". El dos sin timonel albiceleste hasta ahora corrió una sola regata, ante Jamie-Jack Westfold y Josh McKenzie, de Oxford Brookes University de Inglaterra, y la ganó por tres botes y medio de diferencia.

