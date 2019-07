La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/jul/2019 Básquet:

Liga Junior; Ciudad de Campana intentará forzar el tercer juego ante Estudiantes (BB)







Hoy, a las 19 horas, los chicos Tricolores intentarán reponerse como locales de la derrota 58-48 sufrida en Bahía Blanca. En caso de lograrlo, el partido decisivo de la serie se disputará mañana domingo a las 11.00. Los cruces eliminatorios de la segunda fase de la Liga Provincial de Clubes Sub 19 se definirán este fin de semana. En el caso del Club Ciudad de Campana, el objetivo es tratar de revertir la serie que comenzó con derrota frente a Estudiantes de Bahía Blanca. El pasado sábado, el conjunto de nuestra ciudad cayó 58-48 como visitante en el mítico estadio Osvaldo Casanova. Por ello, hoy se presentarán en el gimnasio de Chiclana 209 con la obligación de ganar el partido que comenzará a las 19.00 horas. En el primer punto de la serie, Estudiantes aprovechó una mala noche ofensiva de los chicos Tricolores para quedarse con la victoria. De hecho, los habituales goleadores del elenco dirigido por Sebastián Silva no estuvieron finos: Joaquín Aguilar terminó con 5 puntos (2-14 de campo) y Agustín Hernández apenas sumó 6 (2-13 de campo). Encima, tras este encuentro se conoció que "Cachi" Hernández sufrió una lesión en su mano y se perderá lo que resta de esta serie, por lo que los dirigidos por Sebastián Silva también se deberán reponer a este imponderable. En caso de ganar el CCC, el tercer y decisivo partido de este playoff se disputará mañana domingo a las 11.00, nuevamente en el gimnasio de Chiclana 209. El ganador de la serie se clasificará a uno de los tres triangulares finales de esta Liga Provincial Sub 19.

EL CCC CAYÓ EN BAHÍA BLANCA, PERO HOY BUSCARÁ REVANCHA.



Básquet:

Liga Junior; Ciudad de Campana intentará forzar el tercer juego ante Estudiantes (BB)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: