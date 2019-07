La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/jul/2019 Básquet:

Torneo U13 en el CBC







Para este lunes (feriado puente), la Subcomisión de Básquet del Campana Boat Club organizó el Torneo 120º Aniversario. Se trata de un cuadrangular de la categoría Sub 13 del que participarán, además del anfitrión, el Club Náutico Hacoaj, Club Morón e Independiente de La Paz (Entre Ríos). El certamen comenzará con los siguientes partidos: Campana Boat Club vs Independiente (ER) a las 10 de la mañana; Club Morón vs Náutico Hacoaj a las 11.00. Luego habrá otros dos encuentros a las 12.00 y 13.00 (se cruzarán ganadores con perdedores), antes del descanso para almorzar. Y los últimos dos cotejos comenzarán a las 15.30 y 16.30.



