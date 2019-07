La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/jul/2019 Breves: Polideportivas







BATACAZO DE PELLA El bahiense Guido Pella dio la sorpresa de la jornada en el arranque de la tercera ronda de Wimbledon al vencer ayer por 6-4, 6-3 y 7-6 al sudafricano Kevin Anderson, 8º del ranking mundial y finalista de la edición 2018 de este Grand Slam que se juega sobre césped. Ahora, en Octavos de Final, Pella deberá enfrentar al canadiense Milos Raonic, otro tenista que se mueve con comodidad en el césped londinense y que ayer superó al gigante estadounidense Reilly Opelka por 7-6, 6-2 y 6-1. El otro argentino que sigue en carrera es Diego Schwartzman, quien hoy buscará también avanzar a los Octavos de Final en su duelo frente al italiano Matteo Berrettini. Este sábado también verán acción el español Rafael Nadal (vs el francés Jo Wilfred Tsonga) y el suizo Roger Federer (vs el francés Lucas Pouille). En tanto, ayer ganó el N° 1 del mundo y campeón defensor, Novak Djokovic, quien se instaló en Octavos al eliminar al polaco Hubert Hurkacz en cuatro sets: 7-5, 6-7, 6-1 y 6-4. CICLÓN TETRACAMPEÓN San Lorenzo de Almagro hizo historia: se convirtió en el primer equipo en ganar cuatro títulos consecutivos en la Liga Nacional de Básquet. En el séptimo juego de la final venció 79-71 como local a Instituto de Córdoba, que llegaba por primera vez a la definición. La figura del Ciclón en esta serie fue Dar Tucker, autor de 25 puntos en el partido decisivo. En tanto, para el base Nicolás "Penka" Aguirre fue el quinto título consecutivo, dado que después de coronarse con Quimsa de Santiago del Estero participó de las últimas cuatro ligas con San Lorenzo. El otro jugador que estuvo en todos estos campeonatos del Santo fue el alero Marcos Mata, quien llegó a siete títulos (había ganado tres con Peñarol de Mar del Plata) y se ubica segundo en esa tabla, solo por detrás de Leonardo Gutiérrez (10). GANARON LOS U19 En el inicio del playout por el 9º puesto del Mundial de Básquet Sub 19 que se está disputando en Grecia, la Selección Argentina derrotó ayer 84 a 79 a Nueva Zelanda con una muy buena actuación de Leandro Bolmaro (21 puntos), quien recientemente fue agregado por Sergio Hernández a la Preselección Mayor que comenzará a trabajar con vistas a los Juegos Panamericanos y el Mundial de China. El próximo rival del combinado nacional será Grecia, que ayer superó 102-97 a Senegal. El ganador de este cruce (que se jugará hoy a las 16.30) se enfrentará con el vencedor del duelo entre Letonia (87-84 a China) y Australia (82-60 a Fillipinas) por el 9º puesto. Mientras que los perdedores jugarán por el 11º. Camino al título, las semifinales serán: Malí (84-74 a Puerto Rico) frente a Francia (85-80 a Canadá) y Estados Unidos (95-80 a Rusia) ante Lituania (92-85 a Serbia). TC EN POSADAS Ayer, en el autódromo de Posadas, comenzó la actividad oficial de la octava fecha del Turismo Carretera. En el primer entrenamiento, el más rápido fue el líder del campeonato, José Manuel Urcera (Chevrolet), quien marcó un tiempo de 1:34.390 y dejó atrás a Mariano Werner (Ford, a 0.206) y Juan Bautista De Benedictis (Ford, a 0.313). En la segunda tanda se mejoraron los tiempos y el clasificador lo encabezó De Benedictis, con 1:33.734. Después se ubicaron Facundo Ardusso (Torino, a 0.236) y Juan Cruz Benvenuti (Torino, a 0.398). Hoy sábado está programado un tercer ensayo a partir de las 11.40 y posteriormente, a partir de las 13.15 se desarrollará la clasificación. El domingo, las tres series se correrán desde las 9.00, mientras que la final, pautada a 30 vueltas, se largará a las 13.20.



