La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jul/2019 La Termoeléctrica por El Tajiber













El líder de la UOCRA local le pidió al Gobierno municipal por la ampliación del complejo termoeléctrico.

"Si comienza la Termoeléctrica II, la UOCRA habla con el HCD para consensuar la rezonificación del Tajiber". Alarmado por la falta de trabajo en su sector, el secretario general del gremio de la construcción de Campana, Oscar Villarreal, le pidió al intendente Abella retomar las gestiones para la ejecución de la central eléctrica, obra que podría absorber a miles de personas desocupadas. Es un pacto entre caballeros que ninguno de los dos ha tenido la chance de cumplir. Por eso, el secretario general de la UOCRA Campana, Oscar Villarreal, este viernes se encargó de recordárselo al intendente Abella: si el gobierno municipal logra destrabar el inicio del montaje de la Termoeléctrica "Manuel Belgrano II", él y sus compañeros se encargarán de consensuar entre los distintos bloques del Concejo Deliberante el proyecto de rezonificación de la Tajiber, donde un grupo inversor pretende llevar adelante un negocio multimillonario que Cambiemos asegura creará miles de puestos de trabajo. "Yo acepto el desafío: si se oficializa el comienzo de la Termoeléctrica II, voy a hablar junto a los cuerpos orgánicos con todos los bloques para consensuar la ordenanza de la Fosforera", manifestó el sindicalista ayer, durante una ronda de prensa convocada para trazar la situación laboral del gremio de la construcción y advertir las pobres perspectivas que se observan a corto plazo. Villarreal sostiene que el montaje de la central de generación eléctrica "es la única fuente laboral que si empieza pone de pie a un montón de trabajadores", desocupados de su sector. Además, y a diferencia de lo que sucedería con el proyecto en el Tajiber, se trata de una obra ya adjudicada y con todas las gestiones completadas para ponerse en marcha. "No creo en los montos y tiempos que hablan (sobre el Tajiber): es un proyecto, y la Termoeléctrica es una obra adjudicada en agosto del 2015", señaló el líder gremial. En la sede de la UOCRA la semana finalizó con una reunión entre directivos y afiliados para analizar el escenario que afronta la construcción, uno en el que las obras no abundan y las pocas de envergadura que mantenían la actividad comienzan a apagarse. Tal es el caso, advirtió Villarreal, de la ampliación de la refinería de Pan American Energy, que -según el sindicalista- había "malacostumbrado" al sector de la construcción con la contratación de cientos de trabajadores en los últimos años, con el pico situándose en los 3 mil constructores adentro de la obra. "Desde marzo hasta acá ya hay 400-500 compañeros menos dentro de la planta", aseguró Villarreal, e indicó que a esa cifra podrían sumársele la cancelación de mil puestos de trabajo más en lo que queda del 2019. "Entendemos que es una situación muy grave", afirmó Villarreal. Y precisó que entre el 70 y 75 por ciento de los trabajadores afectados a esa situación "son compañeros de Campana". "Campana tenía una salida", aseguró Villarreal en referencia a la Termoeléctrica II, y criticó al Gobierno municipal por haber tenido una "actitud distinta" a la que necesitaban la circunstancias. En ese sentido, el gremialista reconoció que su gremio vive momentos difíciles, con "una cantidad de gente con necesidad de trabajo permanente" a la que "todos los días, todas las semanas, se suman" más. Señaló además que los bancos de datos que generan para colocar desempleados en las obras nuevas son paliativos que no hacen a la solución de fondo. Y reconoció que "ya no queda ninguna posibilidad de generar expectativa al 80-90 por ciento de los compañeros" que no tienen ocupación. "No vamos a cambiar nuestro compromiso solidario, pero no somos una agencia de empleo ni una empresa que lo genera", explicó Villarreal. Y subrayó: "No hay ninguna obra nueva de una infraestructura interesante para contener tanta necesidad de trabajo".

La UOCRA está en alerta por la progresiva finalización de la obra de ampliación de la refinería.

La Termoeléctrica por El Tajiber

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: