La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jul/2019 El Tajiber: el Vicepresidente de Parques Nacionales Pide Pista al HCD de Campana







Ezcurra Estrada remitió una carta al HCD manifestando su preocupación por el cambio de zonificación del predio contiguo al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Además, entre los temas tratados durante última sesión, se notificó a los concejales que Siderca solicita reestablecer el "techo histórico" de 3300 empleados para liquidar Seguridad e Higiene. Como se sabe, la última sesión del HCD que tuvo lugar el 4 de julio fue levantada por falta de quórum (ver LAD del 5 de julio – Otra vez sin quórum). Así, quedaron sin tratamiento 34 Asuntos Entrados; y 65 Despachos de Comisión. En la oportunidad, alcanzó a hacer uso de la Banca Abierta la vecina Mónica Onzari, quien en una brevísima exposición manifestó su preocupación por la seguridad del barrio Villa Nueva y solicitó la instalación de más alumbrado público y cámaras de seguridad. También ingresó la Nota del Departamento Ejecutivo "para conocimiento y prosecución del trámite administrativo, el expediente 4016-10657/19 referente a la solicitud de Siderca SAIC respecto a restablecer el tope histórico existente hasta el año 2016 de 3300 empleado para la liquidación de la Tasa de Seguridad e Higiene", tema que fue remitido a la Comisión de Presupuesto y Hacienda por solicitud de Carlos Cazador (Cambiemos). Finalmente, y antes de que la sesión quedara sin quórum luego de que la UV Más Campana y Cambiemos retiraran sus ediles, se anunció la Correspondencia Recibida. En primer término, los ediles fueron notificados de la nota del Vicepresidente del Directorio de la Administración de Parque Nacionales, Emiliano Ezcurra Estrada, "manifestando preocupación por el cambio de zonificación del predio contiguo al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos perteneciente a la Compañía General de Fósforos Sudamericana, conocido como Tajiber, y solicita arbitrar instancias de análisis e intercambio para el ordenamiento territorial". Luego, fue el turno de la nota del Director de la Fundación Humedales, Daniel Blanco, expresando una preocupación similiar a la de Ezcurra Estrada, y "solicitando generar mecanismos de diálogo entre organizaciones sociales, vecinos e instituciones públicas, para garantizar la salud del ambiente y la calidad de vida de las personas". Finalmente, la presidencia notificó de la nota de Germán Franco, Presidente de la Agrupación Campana Bajo Bandera, "solicitando una reunión urgente con los presidentes de bloque para tratar el proyecto presentado por esa agrupación" semanas atrás, a través de la Banca Abierta del HCD. DE GREEN PEACE A LA APN La construcción de las represas "Néstor Kirchner" y "Jorge Cepernic" fue paralizada por orden de la Corte Suprema ante el pedido de la Fundación Banco de Bosques, ONG cuyo creador es Emiliano Ezcurra Estrada, actual vicepresidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales desde 2016. Las obras para ambas represas, ubicadas sobre el río Santa Cruz, fueron iniciadas por el gobierno de Cristina Kirchner con financiación mayoritaria de China. Según remarcó el diario La Nación, fue "el rechazo a un ‘contrato escandaloso y feudal’, rubricado por Julio De Vido y José López con los chinos asociados a Electro-ingeniería", la principal motivación de la iniciativa que llevó adelante la coalición de fundaciones Río Santa Cruz Sin Represas, encabezada por la ONG de Emiliano Ezcurra Estrada. En marzo del año pasado, luego de una Audiencia Pública, la revisión del estudio de impacto ambiental, y la reformulación del proyecto (que incluyó el cambio de nombres de las represas y la reducción de 11 a 8 en la cantidad de turbinas) el proyecto hidroeléctrico fue destrabado. La construcción de las represas ahora denominadas "La Barrancosa" (3) y "Cóndor Cliff" (5), está en manos de las empresas Electroingeniería, China Gezhouba Group Corporation, e Hidrocuyo (Ver recuadro). Según informa la página web de Parques Nacionales, Ezcurra Estrada "comenzó su carrera ambiental en el año 1986 como voluntario en Greenpeace Argentina", en donde "cumplió diversas funciones, entre las que se destacó como gestor de campañas ambientales, estratega y manager; hasta que en 2006 fue nombrado Director de Campañas de Greenpeace Argentina. En el año 2008 creó la Fundación Banco de Bosques, ONG que recibe donaciones con el objetivo de salvar bosques nativos en riesgo. En esta función, sus principales logros fueron la creación de una comunidad de 1000 donantes y la realización de la campaña para la creación del Parque Nacional El Impenetrable". En 2002, el entonces directivo de la ONG internacional quedó envuelto en un escándalo por una supuesta campaña de preservación del yaguareté en Salta que incluyó una recaudación de 100 mil dólares en donaciones para la compra, entre otros insumos, de un collar satelital de rastreo que sería colocado en un ejemplar del animal. Pero, según una denuncia realizada ese mismo año, no sólo no hubo nunca pruebas de la existencia del yaguareté a proteger, sino que el collar habría sido colocado en un ternero por Pablo Corro, un lugareño que habría admitido haber recibido una oferta de $1000.- mensuales por parte del actual funcionario de Parques Nacionales para "pasear" el collar. La repercusión del caso fue tal que Ezcurra Estrada fue apartado de su cargo y desapareció de la escena política salteña hasta que, años después, la administración del gobernador Juan Manuel Ortubey, lo convocó para ocupar un despacho en el Ministerio de Ambiente salteño. Sin embargo, y aparentemente por las críticas de productores, ambientalistas y políticos, recordando el episodio del collar, lo obligaron a dimitir.

Ezcurra Estrada comenzó su carrera ambiental en el año 1986 como voluntario en Greenpeace Argentina. En enero de este año, fue nombrado Vicepresidente de la APN. BUSCANDO INVERSOR LOCAL En diciembre pasado, Electroingeniería le vendió a la china Gezhouba el 16% de su participación en la UTE que lleva adelante la construcción de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa en Santa Cruz, la mayor obra pública en la que participan capitales chinos en el mundo. De este modo, la firma china elevó sus acciones del 54 al 70%, Electroingeniería las redujo al 20% y la mendocina Hidrocuyo sigue conservando el 10% restante. Aparentemente, la intención de la gestión macrista es que Electroingeniería (grupo vinculado al kirchnerismo cuyo Vicepresiente, Gerardo Ferreira, quedó detenido en agosto último por la causa de los cuadernos de la corrupción) termine saliendo del proyecto de manera definitiva, pero para ello se necesita un comprador argentino porque el pliego exige que al menos el 30% del proyecto esté en manos de capitales nacionales. El presupuesto actual de la obra es de U$S 4 mil millones. Desde la cárcel de Ezeiza, Ferreira señaló que Electroingeniería decide llevar su participación en la obra al mínimo posible, luego de que -bajo amenaza de no pagar cinco certificados- el gobierno insistió en la reducción de la parte de la empresa en la UTE que ahora lidera la empresa china.

El Tajiber: el Vicepresidente de Parques Nacionales Pide Pista al HCD de Campana

