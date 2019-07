La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jul/2019 Primera B Nacional:

Villa Dálmine igualó con Vélez en el primer amistoso de la era Bovaglio







Los titulares empataron 1-1 con gol de Catriel Sánchez. Mientras que los suplentes terminaron sin goles. El próximo sábado, el Violeta se medirá con Deportivo Morón. Fue el primer amistoso de la era Bovaglio. La Villa Olímpica que Vélez Sarsfield posee en Liniers fue el escenario del primer amistoso de Villa Dálmine bajo la conducción de Lucas Bovaglio. El primero de la actual pretemporada. Y todo terminó en tablas: el Violeta y el Fortín igualaron 1-1 en el primer partido de 40 minutos; y 0-0 en el segundo. La fría mañana de sábado acompañó este ensayo de mucho significado para el equipo de nuestra, porque es la primera muestra de Bovaglio en cuanto a la futura formación para la temporada de la Primera B Nacional que comenzaría a mediados de agosto. Aunque, vale aclararlo, en Mitre y Puccini todavía se esperan refuerzos que podrían modificar sustancialmente lo visto ayer. En este primer amistoso, Villa Dálmine ofreció apenas tres caras nuevas entre los once titulares, todas "cordobesas": el defensor Alejandro Maciel y los atacantes Marcos Arturia y Catriel Sánchez. Así, la defensa fue muy similar a la del campeonato pasado, con apenas una variante: el ingreso de Maciel como primer marcador central, relegando a Cristian González. En el mediocampo, el Violeta presentó dos volantes defensivos en el centro (Matías Ballini y Federico Recalde) y dos futbolistas de dinámica y características ofensivas en los costados (Fabricio Brener y David Gallardo). Mientras que la dupla ofensiva fue conformada por Arturia y Sánchez. Los primeros 40 minutos del ensayo se dividieron en dos tiempos de 20. Así, en la etapa inicial, los dirigidos por Bovaglio se pusieron en ventaja gracias a una conquista de Sánchez. Y en la segunda, ya con Santiago Moyano por Recalde, sufrió el empate en un tiro libre ejecutado por Thiago Almada que se desvió en la barrera. Por su parte, Vélez mezcló titulares, suplentes y juveniles en sus dos formaciones. Y no utilizó ni a sus tres refuerzos (Fernando Gago, Maximiliano Romero y Tomás Guidara) ni a Matías Vargas (sería transferido a un club europeo) ni al histórico Fernando Cubero (se recupera de una operación de meniscos). En el segundo bloque del amistoso, también de 40 minutos, Bovaglio probó con Juan Alvacete como segundo marcador central, mientras que Nahuel Banegas ocupó el lateral izquierdo. Se presentó también el mendocino Álvaro Veliez, repitió Ballini como volante central y tuvieron rodaje varios jugadores surgidos de las divisiones juveniles del club como Talo Colletta, Francisco Nouet, Gastón Martiré y Germán Águila. No tenía mucho más tampoco: el único jugador que no participó del amistoso fue el mediocampista Lucas Cuevas (arrastra un desgarro que tampoco le permitirá entrenar con normalidad en la próxima semana). Por eso, la llegada de nuevos refuerzos es necesaria para terminar de darle forma a este plantel que mañana comenzará una nueva semana de pretemporada, la cual finalizará el sábado 13 con un amistoso frente a Deportivo Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Luego, llegará la semana de concentración en Los Cardales y más amistosos: el sábado 20 frente a Argentina Juniors; el sábado 27 frente a Tigre; y el miércoles 31 ante Agropecuario de Carlos Casares. PRIMER PARTIDO VÉLEZ SARSFIELD (1): Lucas Hoyos; Joaquín García, Lautaro Giannetti (Tobías Coppo), Miguel López, Francisco Ortega; Cristian Núñez, Nicolas Domínguez (Franco Vega), Thiago Almada; Agustín Bouzat (Jhonathan Ramis), Florián Monzón y Luca Orellano. DT: Gabriel Heinze. VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Juan Ignacio Alvacete; Fabricio Brener, Federico Recalde (Santiago Moyano), Matías Ballini, David Gallardo; Marcos Arturia y Catriel Sánchez. DT: Lucas Bovaglio. GOLES: PT 14m Catriel Sánchez (VD); ST 10m Thiago Almada (VS). DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 20 minutos. SEGUNDO PARTIDO VÉLEZ SARSFIELD (0): Matías Borgogno (Facundo Perrone); Hernán De La Fuente, Miguel Brizuela, Tobías Coppo, Braian Cufré; Gastón Giménez, Lucas Robertone, Facundo Caseres; Álvaro Barreal, Rodrigo Salinas y Emiliano Bogado. DT: Gabriel Heinze. VILLA DÁLMINE (0): Juan Ignacio Dobboletta; Santiago Moyano, Cristian González, Juan Ignacio Alvacete, Nahuel Banegas; Álvaro Veliez, Matías Ballini, Talo Colletta, Francisco Nouet; Gastón Martire y Germán Águila. DT: Lucas Bovaglio. GOLES: No hubo. DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 20 minutos.

MARCOS ARTURIA CONFORMÓ DUPLA DE ATAQUE CON CATRIEL SÁNCHEZ.





EL AMISTOSO SE DESARROLLÓ EN LA VILLA OLÍMPICA DE VÉLEZ





NAHUEL BANEGAS JUGÓ COMO LATERAL IZQUIERDO EN LA SEGUNDA FORMACIÓN





MARCOS ARTURIA LLEGA A POSICIÓN DE REMATE EN UN PASAJE DEL PRIMER PARTIDO.

