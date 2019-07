La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jul/2019 Copa América:

Argentina le ganó a Chile y se quedó con el tercer puesto en una jornada polémica











BRASIL, POR EL TÍTULO La Copa América "Brasil 2019" llegará esta tarde a su fin. El cierre será en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, donde el local buscará consagrarse ante su gente, mientras que Perú buscará la hazaña en su regreso a una final después de 44 años (el conjunto incaico se coronó campeón en dos oportunidades: 1939 y 1975). Para Brasil será su primera final desde el título conquistado en "Venezuela 2007", cuando derrotó 3-0 a la Selección Argentina en el partido decisivo. Y en caso de consagrarse nuevamente hoy, logrará su novena corona continental (Uruguay tiene 15 y Argentina suma 14). El partido se disputará desde las 16.00 horas y tiene un antecedente reciente: Brasil goleó 5-0 a Perú por la tercera fecha del Grupo A de esta Copa América. Los cariocas se ilusionan con otra victoria sobre Perú, mientras el combinado dirigido por Ricardo Gareca apuesta por su propio "Maracanazo". La Selección, de buen rendimiento, se impuso con goles de Agüero y Dybala en un partido que quedó marcado por el flojo arbitraje de Mario Díaz de Vivar, quien expulsó a Lionel Messi a los 37 minutos del primer tiempo tras un encontronazo con Gary Medel, que también vio la roja. Si el partido con Brasil le dejó muchas polémicas a la Selección Argentina, el encuentro frente a Chile por el tercer puesto le agregó otras más y, a su vez, nuevas declaraciones que ratificaron el descontento existente en el combinado nacional con la CONMEBOL. Así quedó marcado el cierre de la Copa América para Argentina, que venció 2-1 al elenco trasandino en otro desempeño que confirmó la evolución del conjunto de Lionel Scaloni. Con problemas para salir desde el fondo, la Selección se empezó a acomodar mejor al partido después que Lionel Messi jugara rápido un tiro libre y dejara a Sergio Agüero cara a cara con el arquero Gabriel Arias, al que eludió antes de definir al fondo de la red. Iban apenas 12 minutos. Nueve después, en una buena sucesión de pases verticales, Otamendi jugó para Lo Celso y éste habilitó a Dybala, quien logró controlar y definir esforzadamente ante el achique de Arias para establecer el 2-0. Argentina se mostraba precisa en campo ajeno y ante el desconcierto de Chile y la temperatura que iba ganando el juego (muchas faltas muy protestadas) por el flojo arbitraje de Díaz de Vivar, tenía claramente el trámite a su favor. Sin embargo, en un encontronazo entre Medel y Messi, el defensor de Chile exageró en su reacción contra el capitán argentino y generó una seguidilla de topetazos que el árbitro paraguayo castigó con tarjeta roja para ambos, provocando las protestas de todos los jugadores y desatando una verdadera reprobación de todo el estadio. Esa situación condicionó decididamente el resto del encuentro. Chile llegó al descuento a los 13 minutos del complemento después de un penal sancionado por el VAR, luego que Díaz de Vivar obviara una falta de Lo Celso sobre Aranguiz sobre el vértice del área. Incluso, de esa jugada nació un contragolpe que Dybala no pudo liquidar por centímetros ante el cierre de Paulo Díaz. De esa situación de gol, la pelota pasó directamente al punto penal, desde donde Arturo Vidal sometió a Franco Armani con un remate al centro del arco. Tras el descuento chileno, Scaloni volvió a realizar cambios polémicos: Di María ingresó por Dybala, quien se mostraba como el mejor del ataque argentino. Igualmente, "Fideo" supo desde su velocidad generar contragolpes que pudieron haber liquidado el juego. Además, Matías Suárez reemplazó a Agüero. Chile intentó con algunos envíos aéreos, pero no generó mayor zozobra en el área argentina, por eso no se movió el marcador y el (tibio) festejo terminó siendo albiceleste. Así, la Selección Nacional cerró un campeonato que transitó de menor a mayor en cuanto a su rendimiento y con un Lionel Messi en modo terrenal. El mayor examen lo debía rendir Lionel Scaloni, quien demostró también crecimiento a medida que avanzó la competencia, sobre todo, una vez que se convenció que la formación debía incluir a Messi y dos delanteros. En cuanto a lo individual, varios jugadores se confirmaron en el grupo que marcará el recambio en Argentina. Juan Foyth, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez fueron los casos emblemáticos en ese sentido. Esto es una parte de un balance que, obviamente, deberá ser más profundo. Y que dependerá mucho de lo que suceda después de diciembre, cuando concluya este ciclo "interino" de Scaloni luego de los seis partidos (tres fechas FIFA) que quedan en este 2019. En 2020 esperan las Eliminatorias camino a Qatar 2022. Para entonces, todo debería estar claro y definido. SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINA (2): Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso (ST 44m Ramiro Funes Mori); Lionel Messi; Paulo Dybala (ST 21m Ángel Di María) y Sergio Agüero (ST 35m Matías Suárez). DT: Lionel Scaloni. CHILE (1): Gabriel Arias; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Gary Medel, Gonzalo Jara (ST 4m Guillermo Maripán), Jean Beausejour; Charles Aranguiz (ST 37m Nicolás Castillo), Arturo Vidal, Erick Pulgar; Alexis Sánchez (PT 16m Junior Fernandes) y Eduardo Vargas. DT: Reinaldo Rueda. GOLES: PT 12m Sergio Agüero (A) y 21m Paulo Dybala (A). ST 13m Arturo Vidal, de penal (CHI). INCIDENCIA: PT 36m Expulsados Messi (A) y Medel (CHI) por agresión mutua. ÁRBITRO: Mario Díaz de Vivar. ESTADIO: Arena Cotinthians (San Pablo).



ARGENTINA SE QUEDÓ CON EL TERCER PUESTO. EL PLANTEL POSÓ CON SUS MEDALLAS, AUNQUE SIN MESSI, QUIEN NO REGRESÓ TRAS SU EXPULSIÓN Y LUEGO CARGÓ CONTRA LA CONMEBOL. MESSI: "NO FUI A LA PREMIACIÓN PORQUE NO PODEMOS SER PARTE DE ESTA CORRUPCIÓN" El capitán argentino le pegó muy duro a la CONMEBOL tras los dos penales no cobrados contra Brasil y su expulsión frente a Chile. Consideró que la Copa está armada para que gane el local. El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, subió ayer la apuesta tras su injusta expulsión en el partido por el tercer puesto frente a Chile y admitió que no fue a la premiación porque no puede "ser parte de la corrupción" que en su opinión mostró el arbitraje contra el conjunto albiceleste. "Son cosas que suelen pasar mucho en los partidos (el encontronazo con Medel), pero lo que dije la vez pasada capaz pasó factura y fue mandado", afirmó, al tiempo que consideró que "con una amarilla para cada uno" se solucionaba la situación. Posteriormente, Messi no asistió a la premiación argentina por el tercer puesto, por lo que Ángel Di María recibió el reconocimiento para el combinado nacional por ocupar el último lugar del podio. "No fui (a la premiación) por todo un poco, no tenemos que ser parte de esta corrupción, esta falta de respeto que nos hicieron durante esta Copa. Estábamos para más, hicimos un partido de campeonato, tanto hoy como con Brasil, no nos dejaron estar en la final", recordó sobre la semi del martes pasado. En ese sentido, no se achicó ante la posibilidad de que Conmebol sea duro con la suspensión que le aplique y que deberá cumplir en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2022. "No me importa, porque la verdad hay que decirla, me voy orgulloso de este grupo que dio todo. Espero que se respete y la gente lo banque como lo está haciendo", agregó Messi. Finalmente, consultado sobre el rendimiento de la Selección en el certamen y la continuidad de Lionel Scaloni hasta diciembre, el astro argentino explicó: "Creo que encontramos la idea de juego, de a poco fuimos creciendo. Que el técnico sea anunciado y siga por lo menos hasta diciembre da tranquilidad y una estabilidad a la Selección también. Para los chicos que están viniendo es bueno para estar tranquilos y seguir creciendo. Nosotros estamos contentos por cómo terminamos esta Copa, con los dos últimos partidos en gran nivel contra selecciones muy buenas. Este es el camino, encontramos la idea. Tenemos que fortalecernos en eso, seguir en crecimiento y ojalá no se rompa", concluyó el crack argentino.

