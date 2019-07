La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jul/2019 Casa por casa:

El precandidato a Intendente por el Frente de TODOS dialogó con los vecinos del lugar, con quienes analizó las principales problemáticas y anticipó algunos de sus proyectos para el lugar. "La gente no puede comer asfalto. Cuando el principal problema es la falta de trabajo y la presión de los aumentos constantes de la canasta básica, no hay obra que pueda reemplazar esta necesidad" aseguró. "Hemos sido recibidos con mucho afecto por gente que tiene ganas de sumarse y realizar su aporte al Gran Acuerdo Campanense que podremos en marcha desde el 10 de Diciembre" dice el precandidato del Frente de TODOS, Rubén Romano, tras una recorrida por el barrio San Cayetano en donde dialogó con un gran número de vecinos. "Venimos a escuchar inquietudes, a observar problemas no resueltos, pero también a conocer la mirada de los vecinos y cuáles son sus prioridades a la hora de planificar soluciones" aseguró Romano, quien estuvo acompañado por integrantes de la Lista que encabeza de cara a las elecciones PASO de Agosto. En cuanto a la realidad del barrio, el precandidato del peronismo aseguró: "es un lugar de gente trabajadora, que se ha visto muy afectada por la pérdida de empleo. Vecinos a quienes cada día les cuesta pagar la luz, comprar la comida, y cubrir sus necesidades básicas. Son los temas que les quitan el sueño, y que el Municipio a través del Intendente Abella prefiere ignorar y mirar para otro lado pese a que los causantes y responsables de esta situación son sus jefes políticos: Vidal y Macri. Porque la gente no puede comer asfalto. Cuando el principal problema es la falta de trabajo y la presión de los aumentos constantes de la canasta básica, no hay obra que pueda reemplazar esta necesidad, y está claro que así no podemos seguir viviendo" señaló. Por último, Romano resumió su visita como "una excelente oportunidad para mirar a los ojos a tanta gente que necesita una mano, y que estoy dispuesto a tendérsela desde el primer día de mi gestión como Intendente. Mi compromiso es el de devolverle a Campana la posibilidad de decidir por sí misma, sin imposiciones. Escuchar a los vecinos y responderles de acuerdo a sus prioridades, y no en función de otros intereses. Se puede hacer mucho más y mejor, porque otro camino es posible y vamos a recorrerlo juntos" cerró el precandidato del Frente de TODOS en Campana.

Casa por casa, el precandidato a Intendente charló con la gente.





Romano junto a candidatos e integrantes del Frente de TODOS, en San Cayetano.



