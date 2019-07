La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jul/2019 Opinión:

Llegó el momento de Campana

Por Axel Cantlon









Axel Cantlon. Foto: Archivo.

Ayer 6 de Julio nuestra Campana cumplió 134 años de existencia. Quienes nacimos y crecimos en esta ciudad y nunca nos fuimos, generamos raíces muy profundas con nuestra gente y nuestra idiosincrasia. Quienes conocemos esta ciudad desde siempre, sabemos que siempre nos destacamos por ser una ciudad ordenada en el desarrollo. Allá por la década del 80 Campana era una de las ciudades con mayor extensión de servicios públicos (agua/cloacas/alumbrado público/pavimento/etc.) por habitante en toda la Provincia de Buenos Aires. Por esos momentos, Campana se destaca ampliamente por sobre otras ciudades vecinas de la región como Zárate, Escobar, Pilar, Exaltación de la Cruz, no solo en servicios públicos sino en orden vehicular, oferta de salud, educación, seguridad, etc.. A quienes vivimos ese momento de Campana, nos da tristeza ver cómo nuestra ciudad ha quedado retrasada con relación al avance que otras ciudades como Zarate, Pilar, Escobar y el propio Capilla del Señor han tenido en este último tiempo. Desde mi opinión, la falta de avance que nuestra está padeciendo es producto de la falta de liderazgo político que existe en nuestra ciudad desde que Jorge Varela decidió hacer carrera política en la Provincia de Buenos Aires. Por eso este año electoral es muy importante, porque desde nuestro espacio queremos revertir esa situación, proponiendo la unidad de todo el arco político en una futura gestión municipal. Nuestro trabajo en la Intendencia de Campana no será sólo de la Unión Vecinal sino que convocaremos a la participación de todos los partidos con representatividad; para terminar con los gobiernos de Macri y de La Campora; porque necesitamos representantes de acá, que conozcan la ciudad, que no sean funcionales al poder central y que trabajen por el interés general.



