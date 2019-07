La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jul/2019 Masiva protesta "por un sistema previsional integral e inclusivo"







"Solamente el 14% de las mujeres consiguen el derecho a jubilarse con esta moratoria previsional. Por eso es importante convocar al pueblo argentino, porque esta lucha es de todos", señaló Soledad Alonso, del gremio de trabajadores de la ANSES y Precandidata a Diputada por la Provincia de Buenos Aires. La protesta tuvo lugar este martes frente a la sede central de la ANSES, en Av. Córdoba al 700 de Capital Federal. Fue impulsada por el Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi), adscripto a la Corriente Federal de Trabajadores; y contó con el apoyo de la mesa de mujeres sindicalistas. Bajo la consigna "Ni una jubilada menos", expresaron su desacuerdo con la prórroga a las moratorias jubilatorias hasta 2022, tal como la oficializó el gobierno nacional. Durante el acto, explicaron que es necesario extender la "fecha de corte", extendiendo la posibilidad de comprar años de aporte. De no suceder eso, 500 mil mujeres que hoy tienen entre 55 y 59 años corren riesgo de no poder jubilarse en los próximos años. Las oradoras del acto fueron Luana Volnovich (Diputada Nacional del Frente para la Victoria – PJ), Estela Díaz (CTA de los Trabajadores), Jackie Flores (CTEP), Olivia Ruiz (CTA Autónoma), Norma Morales (Barrios de Pie), Nelba Zalazar (CCC), Ana Lemos (Ladrilleros) y Soledad Alonso (SECASFPI), esta última, vecina de Campana y candidata a diputada provincial en la lista lleva a Axel Kicillov como gobernador de Buenos Aires y a Rubén Romano como intendente de Campana. "Estamos aquí luchando por la inclusión previsional argentina. Solamente el 14% de las mujeres consigue el derecho a jubilarse con esta moratoria previsional. Por eso es importante convocar a al pueblo argentino, porque esta lucha es de todos. Tenemos que lograr que se trate en el Congreso el proyecto de inclusión previsional presentado por la diputada Volnovich", señaló Alonso luego de cerrar el acto.

La concentración ocupó gran parte de la Av. Córdoba al 700, en CABA, que fue cerrada al tránsito.





Soledad Alonso, cerrando el acto del martes. Detrás, Jackie Flores, de CTEP, y las diputadas nacionales Luana Volnovich, y Vanesa Siley. EMERGENCIA OCUPACIONAL La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación se reunió este miércoles para tratar un proyecto para declarar una emergencia ocupacional por 180 días en todo el territorio argentino. En la ocasión, estuvieron presentes Secretarios Generales de la Corriente Federal de Trabajadores, entre ellos, el campanense Carlos "el Toro" Ortega (SECASPI). "El Congreso tiene que coordinar y responder a los reclamos de las y los trabajadores, quienes peor la pasan con este gobierno, el que volvió a poner la desocupación en dos dígitos", señaló al respecto.

