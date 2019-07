La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jul/2019 El seminarista campanense Rodrigo Golán presenta su libro











ADQUIRÍ TU LIBRO A través de: Facebook Rodri Golán Instagram: rodri_rcj - Librería El Buen Pastor (9 de Julio 768) - En la Secretaría de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen Se titula "Sin Punto Final, un compendió de poesías y un cuento acerca de la dictadura militar. Lo presentará a la comunidad este miércoles 10 de julio a las 19:30 en el Salón Padre Aníbal. "Porque en estas páginas, más que literatura, cada una de estas poesías traen consigo un rostro, un recuerdo, un momento, cada una de estas poesías cargan en su interior la vida misma y la vida, no tiene punto final": así adelante en la contratapa el contenido de su libro Rodrigo Golán (28), el joven campanense y seminarista que se animó a incursionar en la literatura y explorar nuevos significados usando ideas y experiencia personales como punto de partida. La obra titula "Sin Punto Final" y está compuesta por 51 poesías y un cuento llamado "No se muere del todo", que reflexiona sobre la dictadura militar. Golán lo presentará a la comunidad el próximo miércoles 10 de julio a las 19:30 horas en el Salón Padre Aníbal, ubicado en avenida Balbín entre Pueyrredón y Chiclan). "Se mezcla mucho lo personal, tiene ideas disparadoras. A dónde conduce cada cosa que leí, no lo sé", compartió el joven durante una entrevista concebida a La Auténtica Defensa. A Rodrigo le gusta escribir desde muy chico y la idea del libro siempre estuvo latente. En la charla, recordó cada paso de su formación, primero en el Jardín 914, luego en la Escuela Nº16 "General José de San Martín", después el Colegio Padre Aníbal Di Francia, la Universidad de Buenos Aires y finalmente la Congregación Rogacionista y el Seminario Santo Cura de Ars, en la ciudad de Mercedes. "Ojalá todo el mundo pudiera tener en su vida todas las posibilidades que me dieron a mí. Este libro es fruto de mucha gente que me dio posibilidades", aseguró. Dice Golán que el libro puede leerse desde tres ángulos: lo narrativo, la forma de ver la vida y desde una perspectiva visión religiosa. Cada uno amplía su significado. "Ahora es momento de escuchar la opinión de la gente, hay versos que para mí son los centrales y claves que, quizás, para otros pasan desapercibidos", sostuvo. El diseño de la tapa es un camino sin final a la vista. "Me gustó mucho la idea, yo creo que somos personas que estamos en camino, y en ese andar nos encontramos con las propias fragilidades, las cosas buenas y las adversidades, necesitando parar para descansar, pero ese camino lo seguiremos recorriendo hasta el final", comentó. "Nunca vamos a poder decir que estamos completamente listos o que tenemos la receta definitiva. La idea del camino, que va al horizonte, es una forma de ver la vida", añadió. Las poesías incluidas en el libro fueron escritas años atrás: lo publicado es una selección se todo ese trabajo literario. Esos versos concluyen en un concepto que para él es central: "El amor es una fuerza que tiene la capacidad de transformar, es esa fuerza que nos hace seguir a pesar de todo, la muerte no es el punto final, más fuerte que la muerte es el amor". Por su apoyo en la concreción de su libro, Golán agradeció a Marisa Pandiani, Ameghino Servicios, Soledad Sadonio, Marta Yentta, Familia Rodríguez, Carolina Martinoli, Esturión, Alicia Desayunos, Librería El Buen Pastor, Farmacia Giobellini y el veterinario Rubén Lúquez. Tras presentar su libro, Golán regresará el viernes a Sao Paulo, donde está realizando la Licenciatura en Teología. "Soy una persona muy feliz, lo cual no quiere decir que sea todo perfecto, agradezco a Dios, a mi familia y a las personas que me ayudan a ser feliz. El libro está dedicado a quienes de una forma u otra me han ayudado a comprender y a disfrutar esta aventura de la vida así, como es, Sin Punto Final", concluyó.

El libro “Sin Punto Final" de Rodrigo Golán está compuesto por 51 poesías y un cuento llamado “No se muere del todo". el próximo miércoles a las 19:30 hs. lo presenta en el salón Padre Anibal





El seminarista campanense Rodrigo Golán presenta su libro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: