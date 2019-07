La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jul/2019 Efemérides del día de la fecha: 7 de Julio







DÍA DE LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Se estableció en el año 1963 por medio del Decreto Nº 1574/1963 para homenajear al Dr. Hugh Hammond Bennet, "insigne hombre de ciencia que dedicó sus esfuerzos a conseguir la mayor producción de la tierra por medio de su mayor protección y quien con sabiduría, tenacidad y clara visión para conducir la lucha contra los problemas del suelo esparció su prédica para que se alcanzaran a comprender, con universal aceptación, los beneficios que suponen el adecuado manejo y resguardo de la tierra". Conocido como el "padre de la conservación del suelo", el Dr. Hugh Hammond Bennet se propuso acabar con la falsa creencia de que el suelo era un recurso inagotable. En ese entonces, Estados Unidos estaba recuperándose de la crisis de 1929 que había desencadenado en desempleo, hambruna y la quiebra de los bancos; a todo esto se sumaba un problema más, las tormentas de polvo. Producto de una severa sequía, el suelo se convirtió en polvo que, recogido por los fuertes vientos, viajó del medio oeste a la costa este del país ocasionando que tierras fértiles adquirieran condiciones semi-desérticas y, en consecuencia, miles de familias campesinas tuvieran que abandonar sus hogares. La situación era tan crítica que en el año 1934, el Congreso de Washington cita a Bennet a declarar sobre el problema, ese día mientras el Dr hablaba, las tormentas se apoderaron del lugar. El impacto fue tal en los senadores que al año siguiente sancionaron la Ley de Conservación de Suelos que establecía al Servicio de Conservación de suelos como parte del Departamento de Agricultura.

FALLECE ALFREDO DI STÉFANO Alfredo Stéfano Di Stéfano Laulhé nació el 4 de julio de 1926 en Barracas, Buenos Aires. Hijo de Alfredo Di Stéfano y Eulalia Laulhé Gilmont, encontró en su hermano Tulio un gran compañero con el que las tardes se acortaban con el ir y venir de la pelota. A los 14 años entró a jugar con su hermano en el Club Social y Deportivo Unión Progresista, lugar en el que permanece hasta que recibe un telegrama que lo cita para hacer una prueba en el Club Atlético River Plate. Nervioso y emocionado se presenta en el Monumental donde todos sus temores se van en el momento en que sus pies tocan la pelota, el talento desplegado fue tal que inmediatamente es incorporado en las inferiores. A los 19 años debuta contra Huracán en la cancha de San Lorenzo, partido que termina con la victoria 2 a 1 del equipo de Parque Patricios; este fue el único partido que jugó en el torneo en el que River Plate se coronó campeón en el año 1945. Al año siguiente se va a Huracán donde realiza una impecable actuación jugando 25 partidos y convirtiéndose en el goleador del equipo con 10 goles. En 1947 vuelve a River, equipo con el que saldrá campeón del torneo y será el máximo goleador con 27 goles. Debido a su brillante desempeño, es convocado por la Selección para jugar el Campeonato Sudamericano en Ecuador, éste sería ganado por la Argentina y contaría con 5 goles del jugador millonario. En el año 1949, deja el país para jugar en Millonarios de Colombia, allí jugó 101 partidos y anotó 90 goles convirtiendo al equipo campeón de los torneos 1949, 1951 y 1952. En ese último año, Millonarios es invitado para participar en el torneo internacional para celebrar los 50 años del Real Madrid; en el partido que se disputa frente al merengue el equipo colombiano logra imponerse con un 4 a 2 con gran protagonismo de Di Stéfano que convierte dos goles. El jugador argentino no pasaría inadvertido pues Santiago Bernabéu, presidente del club español, no lo perdería de vista en todo el partido: "cuando lo vi correr, amagando y dejando sentados a tres míos, con una velocidad de vértigo, con un estilo único, me dije: esto es otra cosa. Me obsesioné". Envuelto en un polémico traspaso, llega al Real Madrid, equipo que recuperaría su hegemonía en las canchas con el argentino ganando 8 ligas de España, 5 copas de Europa consecutivas (1955-1960) y una Copa Intercontinental en el año 1960. En los años 1957 y 1959 recibió el Balón de Oro. Su habilidad, ingenio y desempeño le darían la denominación del "mejor jugador en la historia del Real Madrid". El 27 de mayo de 1964 juega su último partido con la camiseta de los madrileños frente al Inter de Milán. Luego jugó para el Real Club Deportivo Español de Barcelona, equipo con el que se retira como jugador en el año 1966. Atado por la pasión por el fútbol continúo su carrera como entrenador en Boca Juniors, River Plate, Valencia y Real Madrid. Además de jugar para la Selección Argentina, jugó para la Selección Española debutando frente a Holanda en el año 1957, partido en el cual su equipo ganó 5 a 1 con un hat-trick de él. En total jugó 23 partidos con la camiseta española y se convirtió en el máximo goleador de la historia con 23 goles hasta que en el año 1990 Emilio Butragueño lo supera. Falleció a los 88 años en Madrid. SE PUBLICA LA HISTORIA DE PINOCHO Un día como hoy en el año 1881, Carlos Collodi publicaba en la revista infantil "Giornale Per I Bambini" "Las aventuras de Pinocho". Acompañada por las ilustraciones Ugo Fleres y Enrico Mazzanti, la historia del muñeco se había originado en villa Toscana de San Miniato Basso a partir de un mito que circulaba en aquella localidad hace 130 años. Originalmente Collodi pensó que la mejor forma de enseñar a los niños que la desobediencia podía tener un final terrible era que la marioneta terminara colgada de un árbol. No obstante, el editor impidió que esto sucediera y lo instó a continuar la historia, así, aparece el hada azul y, luego de pasar por horrible hechos, Pinocho aprende la lección y decide ayudar y cuidar a su padre.

Efemérides del día de la fecha: 7 de Julio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: