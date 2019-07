La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jul/2019 Frío intenso: cómo deben cuidarse los pacientes cardíacos







Tienen un mayor riesgo ante las temperaturas extremas, por lo que la Fundación Cardiológica Argentina emitió un comunicado con recomendaciones. (Clarín) El ingreso de una masa de frío polar hizo descender bruscamente las temperaturas en casi todo el país y se prevé que las marcas continuarán cayendo en los próximos días. Ante esta situación, la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) advirtió que las personas con enfermedades cardiovasculares deben aumentar los cuidados. Las temperaturas extremas, se trate de mucho frío o de mucho calor, tienen severas consecuencias para la salud, especialmente en personas que presentan alguna enfermedad cardíaca, hipertensión o diabetes. El médico cardiólogo Jorge Tartaglione, presidente de la FCA, expresó en un comunicado recomendaciones para evitar riesgos y complicaciones en pacientes cardíacos ante las bajas temperaturas. El virus de la gripe aumenta su circulación durante el invierno, mientras que el neumococo circula todo el año. Las personas con cardiopatías crónicas son más vulnerables a estas infecciones. La vacunación es la medida más efectiva para prevenir las complicaciones y reducir las hospitalizaciones. Los mayores de 65 años no requieren receta, mientras que las personas entre 2 y 64 años con indicación de vacunarse deben presentar orden médica en la que se detalle a qué grupo de riesgo pertenecen. "No hay que perder de vista que un paciente con enfermedad cardíaca previa tiene más riesgo de morbilidad y mortalidad causada por la gripe", subraya el comunicado. En las personas con enfermedad coronaria, el frío puede causar vasoespasmo y eso generar algún tipo de dolor en el pecho. "Es importante saber que el frío produce vasoconstricción periférica, por eso las manos y los pies se nos ponen azules. Del mismo modo puede llegar a producir vasoconstricción en las arterias coronarias y los pacientes que son coronarios pueden llegar a tener dolor en el pecho o falta de aire. En estos casos, recomendamos que no se expongan a las bajas temperaturas", explicó el cardiólogo Francisco Toscano Quilon, médico cardiólogo, miembro de la FCA. Además, esa vasoconstricción que produce el frío hace que los vasos sanguíneos se estrechen, lo que puede ocasionar un aumento de la presión arterial, sobre todo en los adultos mayores. Por eso es fundamental, sobre todo en los pacientes hipertensos, continuar con las medidas y recomendaciones efectuadas por el médico y no abandonar la medicación indicada por el profesional. Más allá de las recomendaciones para las personas con enfermedades cardiovasculares, desde la FCA aconsejan a la comunidad en general: - Mientras continúen las temperaturas bajas, evitar salir a la calle sin estar lo suficientemente abrigados. - Mantener una alimentación sana y equilibrada. - Continuar con la actividad física a pesar del frío, evitando siempre las horas donde la temperatura es más baja. - Vacunarse contra la gripe. - Tener una calefacción cuidada. Ventilar adecuadamente los ambientes, evitar la utilización de braseros en ambientes cerrados y la calefacción con el horno a gas. De este modo, se podrán prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono.



Frío intenso: cómo deben cuidarse los pacientes cardíacos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: