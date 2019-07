La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jul/2019 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Eclipsados"

Por Luís Rodas











El martes 2 de julio próximo pasado se produjo un eclipse solar total, que cruzó el territorio argentino de oeste a este, creando una "franja de oscuridad" de unos 200 kilómetros de ancho. El fenómeno astronómico se produce cuando la Luna oculta al Sol, desde la vista de la Tierra. Esto cautivó a miles de personas que lo observaron en Argentina ¿Podemos relacionar esto con un relato de La Biblia? en Lucas 23:44-45 "Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad". ¿Fue un eclipse solar que oscureció los cielos durante la crucifixión? ¿Fue una señal de la ausencia de Dios? Para que ocurra un eclipse total, la luna tiene que estar proporcionalmente a la magnitud exacta en tamaño como el sol está en la distancia de la tierra. Y tienen que ser de la misma forma. Eso es necesario para que la luna bloquee perfectamente el tamaño aparente del sol desde la posición de la tierra. La luna debe estar exactamente a la distancia correcta del Sol y de la Tierra para causar un eclipse. Y todo esto es exactamente lo que sucedió. Durante un eclipse solar total, todo está medido. La distancia del Sol a la Tierra era 400 veces la distancia de la Luna. El diámetro del sol también es 400 veces mayor que el de la luna. Debido a que estas proporciones son las mismas, el sol y la luna vistos desde la Tierra parecen ser del mismo tamaño, de modo que cuando la luna pasa perfectamente frente al sol, lo protege perfectamente. El resultado es uno de los espectáculos más impresionantes en la creación. Contemplando los eclipses podemos entenderlos, aprender, extraer lecciones de vida y ahí sacar conclusiones que pueden ser aplicadas hasta en la vida espiritual. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. (Salmo 19:1) La perfección de la creación nos revela al creador. Hay hombres que cuestionan lo que dice Dios acerca de la creación, prefiriendo seguir las enseñanzas de hombres falibles que tienen fe, en suponer que un reloj se puede crear solo por la casualidad, "El reloj lo hizo el relojero, el mundo lo hizo Dios; no hay reloj sin relojero, no hay mundo sin creador". ¿Necesito ver al relojero para estar seguro de que el reloj que tengo en mi muñeca fue fabricado por él? El oscurecimiento de la Fe y del sentido de Dios podría ser comparado a un eclipse solar total, Dios se revela en todos los ámbitos de lo creado. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. (Romanos 1:20) "Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo: ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides?" (Salmo 8:3-4). "Alabadle, sol y luna; alabadle, todas las estrellas luminosas." (Salmo 148:3) Lo claro es que cuestionar la Biblia, que es la "Palabra de Dios", cuestionar a Dios es un error fatal, que trae consecuencias fatales para nuestra vida. En ella encontramos preciosos consejos que nos llevan a ser sabios y enriquecer nuestras vidas, familia, relaciones, sociedad, futuro, etc. "El pueblo que camina en oscuridad, verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz, (Jesús). (Isaías 9:2) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



