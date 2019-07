"Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte; quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de El aquella hora. Y decía: ¡Abba, Padre! Para ti todas las cosas son posibles; aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño; y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez, y les dijo: ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya; ha llegado la hora; he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores" (Marcos 14, 32).

Charlas y conferencias realizadas por Giorgio Bongiovanni en Italia

Pregunta:¿Por qué se permite la destrucción de las pequeñas cosas buenas que el hombre ha creado y que todavía nos inspiran, como las Iglesias y las obras de arte?

Giorgio: Yo he sido elegido por Dios y el motivo principal por el que lo ha hecho es que cualquier cosa que Dios decida y que quiera que se sepa, yo no tengo miedo de decirla, aunque a veces no la comprenda. Y esto es lo que molesta verdaderamente a todos los hombres de poder. Dios está muy enfadado, quiere destruir el mundo y lo hará, incluso las pocas cosas buenas, para reconstruirlo de una forma distinta de cómo es ahora, porque hemos traicionado el Pacto con Él. Salvará a las personas como tú, como vosotros, gente buena y a los niños, pero todo lo que hemos construido será destruido porque nosotros odiamos la vida, estamos haciendo desaparecer todas las especies vivientes: dentro del 2010 el 70% de los animales desaparecerá, por nuestro "placer" de matarles. Nosotros lanzamos las bombas atómicas, violamos a los niños, nos burlamos de Dios, Le ignoramos y si Él viene donde nosotros con amor, con la sonrisa, nosotros Le crucificamos, Le torturamos y Le escupimos encima. Ahora el Señor ha gritado: "¡Basta! y me ha dicho: "Tienes que decir que Yo destruiré el mundo. Haré una nueva Arca, salvaré a las personas de bien y después daré a fuego a todo el planeta". "Señor, ¿no hay ninguna posibilidad? Yo no lo entiendo, ¿por qué tienes que hacer así?"

Y Dios me dice: "Tú lo tienes que decir y basta. No tienes que replicar". Yo he decidido decirlo. No se contestar a esta pregunta, pero te puedo asegurar que Él lo hará y yo no tengo miedo de afirmarlo, por eso no entiendo a quien no me comprende. Yo se que lo destruirá, no me interesa nada de este mundo, ni la ropa ni tampoco el dinero, a mi me interesa solo el amor y la fraternidad, cuantas más almas yo logre reunir en el amor, más se salvarán. Yo no tengo ninguna ambición. No dejaré nada a mis hijos, solo la enseñanza de que se amen entre ellos, con sus amigos y conocidos. Te he dicho una cosa cruel, pero ahora te digo una bonita: donde habrá amor Dios no destruirá nada. Por desgracia en el 90% del mundo no hay amor, pero donde haya (en tu casa, con tus amigos, conocidos, colegas o clientes si eres un empresario) amistad y amor, ahí no se desencadenará Su justicia. Todos aquellos que sienten en sus corazones envidia, celos, ambición, perversión, homicidio y violencia: ese día arderán; no se darán ni siquiera cuenta. Desaparecerán mientras están trabajando, haciendo hijos, invirtiendo en la bolsa o mientras están construyendo un edificio, una nave, combatiendo en una guerra; en pocas palabras, durante un día normal, aparecerá fuego en el cielo y arderá todo. Las personas no tendrán el tiempo de preguntarse: "¿Qué está sucediendo?". Pero, quien debe construir el Arca ya habrá hecho entrar a los animales, las personas ya será partida hacia un lugar seguro, para después volver a la Tierra cuando haya sido purificada. Esto os lo digo yo, muchos videntes colegas míos están en conocimiento de ello, pero no quieren revelarlo.

Pregunta: ¿Los monumentos que tenemos en Italia se podrán salvar? ¿Toda nuestra historia terminará así?

Giorgio: Los instrumentos de Dios están 15.000 millones de años más adelante que nosotros, lo que significa que tienen la posibilidad proteger todo lo que quieran y no se quemaría. Es mucho más probable que conserven el arte y la belleza, pero los hombres no tendrán escapatoria. Esto me ha dicho Dios.

A quien me pregunta: "¿Estás seguro de que es Dios?", contesto: "Yo creo que si, si no es así iré al infierno". A decir verdad, si yo descubriera que es el diablo, me pondría de su parte y diría: "El diablo es mejor porque tiene más sentido de justicia y si Dios no hace justicia es amigo de los potentes". En fondo, ¿cuál es el sentimiento o el valor que nos inspira ¿Obedecer a un Dios, quienquiera que sea, que ordena decir y hacer determinadas cosas, o a Aquél que da vida al alto sentido de la Justicia a favor de los débiles y de aquellos que son perseguidos, aplastados, destruidos injustamente? Yo obedezco a Dios, pero si él me dijera: "Yo bendigo a los Estados Unidos de América, porque son la patria de la justicia y de la fraternidad", sería un Dios amigo de los potentes, por lo tanto, yo no le serviría. Mi causa es la Justicia, yo no serviría a una divinidad o a los dioses. Yo no se quien sea el Padre, nunca Le he frecuentado, pero cuando me habla dice cosas que coinciden con mi sentido de la Justicia; no el contrario.

Después he conocido a un hombre, en carne y huesos, que se llamaba Jesús y decía las mismas cosas que ese Dios que no veo y que está dentro de Él. Yo creo más en Cristo que en Su Padre, me basta y me sobra para seguir adelante. Teológicamente es así.

Continúa el próximo domingo

