Messi: "No fui a la premiación porque no podemos ser parte de esta corrupción"

El capitán argentino le pegó muy duro a la CONMEBOL tras los dos penales no cobrados contra Brasil y su expulsión frente a Chile. Consideró que la Copa está armada para que gane el local. El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, subió ayer la apuesta tras su injusta expulsión en el partido por el tercer puesto frente a Chile y admitió que no fue a la premiación porque no puede "ser parte de la corrupción" que en su opinión mostró el arbitraje contra el conjunto albiceleste. "Son cosas que suelen pasar mucho en los partidos (el encontronazo con Medel), pero lo que dije la vez pasada capaz pasó factura y fue mandado", afirmó, al tiempo que consideró que "con una amarilla para cada uno" se solucionaba la situación. Posteriormente, Messi no asistió a la premiación argentina por el tercer puesto, por lo que Ángel Di María recibió el reconocimiento para el combinado nacional por ocupar el último lugar del podio. "No fui (a la premiación) por todo un poco, no tenemos que ser parte de esta corrupción, esta falta de respeto que nos hicieron durante esta Copa. Estábamos para más, hicimos un partido de campeonato, tanto hoy como con Brasil, no nos dejaron estar en la final", recordó sobre la semi del martes pasado. En ese sentido, no se achicó ante la posibilidad de que Conmebol sea duro con la suspensión que le aplique y que deberá cumplir en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2022. "No me importa, porque la verdad hay que decirla, me voy orgulloso de este grupo que dio todo. Espero que se respete y la gente lo banque como lo está haciendo", agregó Messi. Finalmente, consultado sobre el rendimiento de la Selección en el certamen y la continuidad de Lionel Scaloni hasta diciembre, el astro argentino explicó: "Creo que encontramos la idea de juego, de a poco fuimos creciendo. Que el técnico sea anunciado y siga por lo menos hasta diciembre da tranquilidad y una estabilidad a la Selección también. Para los chicos que están viniendo es bueno para estar tranquilos y seguir creciendo. Nosotros estamos contentos por cómo terminamos esta Copa, con los dos últimos partidos en gran nivel contra selecciones muy buenas. Este es el camino, encontramos la idea. Tenemos que fortalecernos en eso, seguir en crecimiento y ojalá no se rompa", concluyó el crack argentino.



