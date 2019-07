La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jul/2019 Básquet:

MAÑANA, TORNEO U13 EN EL CBC Para este lunes (feriado puente), la Subcomisión de Básquet del Campana Boat Club organizó el "Torneo 120º Aniversario". Se trata de un cuadrangular de la categoría Sub 13 del que participarán, además del anfitrión, el Club Náutico Hacoaj, Club Morón e Independiente de La Paz (Entre Ríos). El certamen comenzará con los siguientes partidos: Campana Boat Club vs Independiente (ER) a las 10 de la mañana; Club Morón vs Náutico Hacoaj a las 11.00. Luego habrá otros dos encuentros a las 12.00 y 13.00 (se cruzarán ganadores con perdedores), antes del descanso para almorzar. Y los últimos dos cotejos comenzarán a las 15.30 y 16.30. Por la 14ª fecha del Oficial de la ABZC, el Celeste superó 90-65 a Central Buenos Aires y se despegó de la última posición. En tanto, el Tricolor cayó 85-76 como local ante Atlético Pilar. Sin humedad, aunque con mucho frío, la 14ª fecha del Nivel A del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) se disputó íntegramente entre jueves y viernes, tal como estaba programado. Y para los conjuntos de nuestra ciudad hubo suerte dispar, porque el Campana Boat Club consiguió un triunfo tan importante como necesario, mientras que el Club Ciudad de Campana cayó ante el líder del certamen, Atlético Pilar. En su gimnasio, en la ribera de la ciudad, el CBC superó 90 a 65 a Central Buenos Aires de Zárate con una gran tarea colectiva y repartiendo de gran forma el goleo: siete de sus jugadores marcaron 9 o más puntos. Y todos ellos tuvieron aportes significativos en distintos pasajes del juego. Porque en el primer cuarto, fueron determinantes los aportes de Gustavo Marafiotti (9) y Agustín Giordanelli (8) para que los dirigidos por Gustavo Godoy tomen una primera ventaja (24-18). Mientras que en el segundo período se destaparon Bruno Santini (tres triples) y Guido Cadelli (dos) desde tercera dimensión para llevar la diferencia a diez puntos (46-36). Y en el tercer parcial, apoyado en una buena defensa, el CBC se escapó definitivamente en el marcador con la aparición de Marcos Jelavich (9) y un gran pasaje de Leandro Fink (8). Por eso, el Bote llegó con 20 puntos de ventaja al último cuarto (65-45), período en el que contó con un positivo aporte de Francisco Irisarri (10) para soportar los arrebatos de la visita que lideraron Tobías Cristaldo (10) e Ivo Cajide (9). Con este triunfo final por 90-65, el CBC logró despegarse del fondo de la tabla, dado que Defensores Unidos de Zárate cayó 77-57 como local frente a Sportivo Pilar. Ahora, el elenco campanense está con registro de 3 victorias y 10 derrotas (16 puntos), mientras que CADU cierra las posiciones con 2-11 (15 puntos). Ambos equipos pelean por evitar el último lugar y, así, el descenso directo (el anteúltimo jugará una promoción contra el segundo del Nivel B). El próximo compromiso del Boat Club será el miércoles, como visitante, frente a Presidente Derqui en un pendiente de la fecha 13. Luego, por la 15ª, enfrentará a Sportivo Pilar, también como visitante. Por su parte, Ciudad de Campana no pudo como local con el líder Atlético Pilar, que se impuso 85-76 en el gimnasio de Chiclana 209 y mantuvo su condición de puntero, sustentado en la base del plantel del último Torneo Federal, aunque con destacadas actuaciones de Hilario Gutiérrez (34 puntos) y Agustín Ávalos (21). En tanto, Sebastián Silva contó con un plantel sumamente reducido, porque a las salidas que ya ha sufrido, ahora debe agregarle la lesión del pivot juvenil Agustín Hernández. Encima, por la programación de la Liga Junior, tampoco dispuso de los juveniles Joaquín Aguilar y Emilio Polese. En ese contexto, solo cuatro jugadores del CCC convirtieron puntos ante el Rancho, resultado Rubén Runke (22) el máximo anotador. En cuanto al trámite del partido, después de un comienzo parejo, Atlético Pilar se escapó en el segundo cuarto, pasaje en el que se combinaron Gutiérrez, Ávalos y el experimentado Fernando Calvi para que la visita tome 12 puntos de ventaja. De allí en adelante, el Rancho manejó el juego y sumó su 11ª victoria en el certamen, mostrando su clara intención de pelear el "1" mano a mano con Presidente Derqui, próximo rival de Ciudad de Campana. Los restantes resultados de la 14ª fecha de este Oficial de la ABZC fueron: Sportivo Escobar 81-80 Honor y Patria de Capilla del Señor; Independiente (Z) 82-86 Presidente Derqui; y Defensores Unidos 57-77 Sportivo Pilar. En tanto, por la 15ª jornada jugarán: Honor y Patria vs Atlético Pilar; Presidente Derqui vs Ciudad de Campana; Central Buenos Aires vs Independiente (Z); Sportivo Pilar vs Boat Club; y Sportivo Escobar vs Defensores Unidos.





RUBÉN RUNKE VOLVIÓ A SER EL GOLEADOR DEL CCC, ESTA VEZ CON 22 PUNTOS. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (76): Facundo Romani (19), Camilo Cáceres (18), Santiago Fernández (0), Francisco Santini (17) y Rubén Runke (22) (FI) Joaquín Cazurro (0). DT: Sebastián Silva. ATLÉTICO PILAR (85): Agustín Ávalos (21), Leandro Portillo (6), Hilario Gutiérrez (34), Fernando Calvi (12) y Joaquín Thorp (10) (FI) Matías Pellegrini (2) y Pablo Beltrán (0). DT: Sebastián Burtin. PARCIALES: 15-17 / 15-25 (30-42) / 24-24 (54-66) / 22-19 (76-85). JUECES: Joaquín Albertinsky y Pablo Cesio. GIMNASIO: Ciudad de Campana.



GUSTAVO MARAFIOTI ANOTÓ 9 DE SUS 13 PUNTOS EN EL PRIMER CUARTO. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (90): Agustín Giordanelli (10), Guido Cadelli (14), Bruno Santini (9), Leandro Fink (14) y Gustavo Marafiotti (13) (FI) Marcos Jelavich (13), Francisco Irisarri (10), Santiago Michelotti (2) y Mateo Somoza (5). DT: Gustavo Godoy. CENTRAL BUENOS AIRES (65): Gonzalo Rotta (0), Valentín Rivero (6), Gonzalo Gómez (12), Ivo Cajide (16) y Tobías Cristaldo (22) (FI) Elías Schaumann (7), Mateo Rodríguez (2), Iván Vallejos (0) y Agustín Pérez (0). DT: Nahuel Pinto. PARCIALES: 24-18 / 22-18 (46-36) / 19-9 (65-45) / 25-20 (90-65). JUECES: Ezequiel De la Peña y Gustavo Blanco. GIMNASIO: Campana Boat Club.

