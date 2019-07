La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jul/2019 Rincón Tuerca









TURISMO CARRETERA: La categoría visita este fin de semana el autódromo de Posadas por otra carrera del campeonato, donde desde las 11 de la mañana televisa la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. GUARDADO: La Chevy de Angel Genovesse sigue en el talle lista para correr en la GTB del Regional con la cuál su propietario utilizó muy poco en alta competencia y desde ese momento no salió más de dicho lugar. Allí continuará guardada. CAER: Cuentan que quiso mostrarse ágil al bajar del auto, pero algo falló dado que Sandro Fiore cayó de cabeza, como era de imaginar, y compró la vereda en la calle Iriart, dejando un pozo difícil de arreglar. HABILITAR: El tema ya se desarrolló en esta sección y se trata del niño que quiere habilitar ante su mamá la intensión de correr en karting con el aval de papá, ex piloto de nivel nacional y del tío piloto en su momento de karting. Hasta ahora se avanzó muy poco. VICTORIA: La que viene de obtener el pibe Fausto Ciaponi en la clase mini moto en la categoría Ciclomotores, que viene de correr en el óvalo de San Andres de Giles, días atrás. ATENCIÓN: Continuando con el pibe Ciaponi, es la primera carrera ganada en el año y lo posicionó en la punta del campeonato con la atención de su ciclomotor por parte de su papá Dulio y el asesoramiento de su tío Emma, junto a sus abuelos. Quebrar: En esta misma competencia, el pibe Lisandro Acosta, fue de l apartida pero con un piso enjabonado por la llovizna de ese momento, se cayó y se quebró su muñeca, provoncando el abandono de la competencia.. RECUPERACION: Por suerte ya se encuentra en plena recuperación en su casa y se lo ve motivado para volver. Lisandro Acosta no ve el momento apra seguir peleando el campeonato con el ciclomotor que atiende su padre "Pipi" Acosta. TC PISTA: La categoría del TC este fin de semana encara otra carrera del campeonato en el autódromo de Posadas con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs. de la mañana la TV Pública a traves del programa ACTC Media TV. PAGAR: Los muchachos que son parte de las ruedas, suelen reunirse para comer y contar de sus experiencias los fines de semana; donde entre los pilotos locales hay uno que a la hora de pagar, suele registrar el mejor tiempo para no cumplir con el pago correspondiente. ¡La gente que es mala y comenta! LLAMAR: Todo se organizó para realizar la nota televisiva con los hermanos que vienen corriendo en forma exitosa en Karting, donde fueron convocados para tal trámite y la gente de la televisión nunca llegó, ante el aviso que debieron haber recibido por parte del abuelo José, que nunca realizó ese pequeño llamado, dejando a todos desconcertados. ¡Qué jugador el abuelito! DECISIÓN: Por razones particulares, se tomó la decisión de no estar en la próxima carrera de la Clase TC 1100 de Alma y Víctor González dejó todo para más adelante a pesar de tener el auto terminado. El trabajo está primero. CAMPEONATO ARGENTINO DE KARTING: Comienza este finde semana el Campeonato Argentino de Karting. Arranca la temporada en el Kartódromo Internacional de Zárate donde desde las 10 de la mañana arrancan con el espectáculo. VUELTAS: El piloto fue con los suyos al circo ubicado sobre Ruta Panamericana y quedó muy entusiasmado con el espectáculo que brinda el Globo de la Muerte con las motos girando. Al salir buscó a uno de los piltos a ver si él podría darse una vuelta en el globo, ante el asombro de todos. ¿Qué pasó Juan? TCO 2000: La categoría va en la búsqueda de otra carrera de su campeonato, este fin de semana en su habitual parque de autos. CONDOLENCIAS: Inesperadamente días atrás nos dejaron para siempre Emilio Gabetto y Eduardo Yamersse, ambos radicados en la vecina ciudad de Zárate; donde los dos fueron pilotos de la categoría TC Regional y afectados por sendos paros cardíacos, los sorprendió la muerte. Nuestras condolencias a los familiares. TERCERO: Vienen de correr en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde se presentó el Turismo Zonal Pista y en la Clase 3 nuevo podio para el ampanense Daniel Vidal, con un tercer puesto con la atención total del auto por parte de Dante Tamburini. PUESTO: El compañero de equipo de Vidal también participó en la Clase 3, ubicándose en la final en el puesto 5º, donde Sebastián Signore sumó puntos para el campeonato con la atención del auto por parte de Dante Tamburini. POSIBILIDAD: Continuando con el equipo de Vidal, hay una posibilidad de volver a correr en la categoría Alma con su segundo auto. Están muy avanzados los trabajos en el mismo y el "Chino" debe definirlo por estas horas. CAMBIAR: Ya se presentía que el cambio de motorista estaba al caer y finamente ocurrió para Pablo Clerici, que dejó los servicios de Romero para incorporarse a Rodriguez, con aseoramiento de Rubén Alfonso; donde ahora con su Karting espera estar adelante en la clase Potenciada, donde viene corriendo en la categoría Kart Plus. CONTENTO: Así se muestra Juanjo Tártara con los dos triunfos obtenidos en la categoría Procas 4000 en el autódromo capitalino donde Constanzo ganó en la clase B y el de Capilla del Señor Valerio Diamante, con la Dodge en la clase A, con la atención total de los autos a cargo de Ignacio Tártara, que lo festejó mucho también. ALMA: La categoría va por otra fecha del campeonato este fin de semana, en el autódromo platense con su parque de autos, donde arranca a las 9 de la mañana. REGRESO: El regreso de Eric D´amario ya es una realidad y lo hace como piloto invitado en el auto de su amigo Juancho Muñoz, en la clase 850 cc que se presenta en el Costanero de Arrecifes. RETAMAR: Pero no todo termina allí para Eric, que luego continuará corriendo en Karting hasta fin de año para retomar a este viejo amor del automovilismo en la categoría Kart Plus y será con el mismo equipo del año anterior. TRES: Quién finalmente cambió de categoría es Gonzalo Conti, que deja la 850 cc. donde arrancó y se pasó a la 1100, dado que posee tres motores en su taller para esta especialidad que decidió utilizarlos a partir de este fin de semana con la atención de Diego Fangio. CENA: Otra atractiva cena organizó el Club Arsenal esta semana, donde se lució Gustavo Ulrich, para los muchachos del Karting; que se llegaron hasta el lugar mencionado para disfufrutar de la cocina de Gus. FEDENOR: Las categorías que fiscaliza la Federación visitan el autódromo de Arrecifes para llevar adelante la cuarta fecha del campeonato donde desde las diez de la mañana arrancan con su espectáculo. PRESUPUESTO: Finalmente como lo dijo en reciente nota televisiva Federico Sfredo, no será de la partida en la carrera de la categoría Kart Plus ante la falta de presupuesto para tal emprendimiento donde viene de ganar en la clase C en la última carrera. CHASIS DEL REGIONAL: Este fin de semana llegan al autódromo capitalino para llevar adelante otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos, donde desde las once de la mañana arranca con su espectáculo. PLATEAS: El ex jefe de la Fórmula Uno, Berni Eclestón, planteó realizar tres campeonatos: de Constructores, de Equipos y de Pilotos; y que se utilice un solo motor todo el año. TC 2000: La categoría está visitando en este fin de semana el autódromo de Paraná en la provincia de Entre Ríos, por otra competencia del campeonato donde desde las 10:30 de la mañana. Televisa Canal 13 a traves del programa "Carburando". TRABAJAR: Desde el Club del Primer Automovil Argentino ya se comenzó a trabajar para la próxima fiesta del Automovil en orden conjunta con el municipio local, para volver a tener el próximo mes de noviembre el encuentro tan distinguido de autos para nuestra zona. EVENTOS: También de cara a los primeros 35 años del Club Manuel Iglesias, se están programando otros eventos que próximamente los ogranizadores darán a conocer. CRECIMIENTO: Como lo viene realizando desde hace tiempo Hernán Ferreyra, sigue colaborando con sus pilotos de competición desde su agencia de venta de autos muy coqueta en la Avenida Varela y dondde se sigue expandiendo y en pleno crecimiento. CORRER: El Super TC2000 viene de correr en el autódromo de Paraná donde el campanense Matías Milla fue de la partida con el Renault del equipo oficial donde en la final llegó séptimo. PODIO: Viene de correr en el kartódromo de Zárate en la clase pre juniors de la categoría IAME, donde el zarateño Mateos Benitez hizo podio con el tercer puesto en la final con la atención del karting por parte de Rubén Guerra. HERMANOS: Allí participan los hermanos Panetta y Santino quedo segundo en la clase Cadete, mientras que Bautista tercero en la clase Mini, de la categoría IAME en el kartódromo de Zárate donde ambos tubierno al podio. TURISMO PISTA: Con su habitual e interesante parque de autos de la categoría, llega con sus tres clases al autódromo de Paraná este fin de semana por otra carrera del presente campeonato. Televisa desde las 10:30 de la mañana Canal 13 a traves del programa "Carburando". FECHA: Los dirigentes que tienen a cargo los destinos de los chasis del TC Regional ya confirmaron que la próxima carrera será el 28 de julio en el autódromo de Roque Perez. ANILLO: En el equipo de Damian Toledo se comenta que un tal Javito siempre estuvo en las carreras acompañando pero parece que desde que ingresó el anillo a su dedo, él cambió de vida. Fue una forma llamativa y casi que perdieron su rastro aunque las gestiones están tratando de recuperarlo y volver a contar con uno de los tantos personajes que posee esta estructura.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: