La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jul/2019 Breves: Polideportivas







JAGUARES SUBCAMPEÓN En la final de la edición 2019 del Super Rugby, los Jaguares cayeron 19-3 frente a Crusaders de Nueva Zelanda en un partido disputado en la madrugada de ayer, en Christchurch. La franquicia argentina comenzó ganando 3-0 con un penal de Joaquín Díaz Bonilla, pero ya en la primera parte, los campeones defensores dieron vuelta el marcador con un try de Codie Taylor y el pie de Richie Mo’unga para el parcial 10-3. En la segunda parte, Crusaders siguió imponiendo su defensa y dominó las formaciones fijas, aunque para escaparse en el tanteador volvió a recurrir a Mo’unga, que con tres penales estableció el 19-3. De esta manera, el equipo neozelandés selló su segundo tricampeonato y llegó a diez títulos en el Super Rugby. En cambio, para Jaguares fue su primera presencia en la final. "Estamos muy orgullosos de la temporada que termina hoy. Que Crusaders termine pateando los penales a los palos es una señal de la muy buena final que tuvimos. Ellos, con más oficio, aprovecharon cada oportunidad que tuvieron y se llevaron una final merecida", señaló Gonzalo Quesada, head coach de Jaguares. POLE DE URCERA La pole position de la octava fecha del Turismo Carretera quedó ayer en manos del líder del campeonato, José Manuel Urcera (Chevrolet), quien superó por apenas cinco milésimas a Facundo Ardusso (Torino) en el autódromo de Posadas (Misiones). En tanto, Leonel Pernía (Torino) quedó en tercer lugar. Estos tres pilotos encabezarán las series que se disputarán desde las 9 de la mañana. Luego, a las 13.20 se pondrá en marcha la final, pautada a 30 vueltas. DERROTA DE SCHWARTZMAN En el cierre de la tercera ronda de Wimbledon, el argentino Diego Schwartzman cayó ayer en cinco sets frente al italiano Mateo Berrettini, después de no poder aprovechar tres match points en el cuarto parcial. El marcador final fue 6-7, 7-6, 4-6, 7-6 y 6-3 para el italiano, que en Octavos de Final será rival del suizo Roger Federer (ayer derrotó 7-5, 6-2 y 7-6 al francés Lucas Pouille). De esta manera, el único argentino que sigue en carrera en el Grand Slam que se disputa sobre el césped londienense es Guido Pella, quien mañana enfrentará al canadiense Milos Raonic por el pase a los Cuartos de Final. MUNDIAL U19 La Selección Argentina Sub 19 perdió ayer 72-66 frente al local Grecia en el Mundial de la categoría y, de esa manera, quedó condenada a jugar hoy por el 11º puesto frente a Letonia, que cayó 94-80 con Australia. En tanto, la final del certamen será entre Estados Unidos (le ganó 102 a 67 a Lituania) y el sorprendente Malí (venció 76-73 a Francia en la otra semifinal). KAWHI, A CLIPPERS El alero Kawhi Leonard, dos veces campeón y MVP de las Finales de la NBA (en 2014 con San Antonio y en 2019 con Toronto), jugará la próxima temporada en Los Angeles Clippers junto a otro alero de jerarquía como Paul George, quien llegará desde Oklahoma City Thunder. En tanto, los vecinos Lakers (que no pudieron convencer a Leonard) sumaron al pivot DeMarcus Cousins, quien volverá a reunirse con Anthony Davis en un plantel cuya máxima estrella es LeBron James. BRONCE DE PARETO Los mejores judocas de nuestro país se encuentran en Canadá, donde se desarrolla el Grand Prix de Montreal, la última cita antes del comienzo de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Ayer fue el turno de la presentación de Paula Pareto, quien se quedó con la medalla de bronce y así sumó su 32º podio en las 34 competencias que disputó desde julio de 2012. Pareto perdió la semifinal frente a la japonesa Wakana Koga, pero luego, en la pelea por la medalla, venció a la turca Gulkader Senturk.

Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: