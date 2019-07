Las Campanas: comenzaron las obras para extender la red de gas

El Municipio realiza la instalación de 640 metros de cañería por las calles Barlaro y De Marco. El Intendente supervisó las tareas y recibió el agradecimiento de los vecinos por haber cumplido con el pedido que habían realizado seis meses atrás. Más vecinos del barrio Las Campanas tendrán la posibilidad de acceder a la red de gas natural gracias a la obra de ampliación que inició la última semana el Municipio en las calles Barlaro y De Marco. "Seguimos ampliando la red de gas para que, cada vez, menos vecinos dependan de las garrafas y puedan acceder a este servicio que pidieron por tantos años", aseguró el intendente Sebastián Abella al recorrer la obra acompañado por el subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, Javier Contreras. La obra comprende la colocación de 640 metros de cañería y, una vez concluida, se completará el 70% del barrio. El jefe comunal también compartió su alegría por haber cumplido otro compromiso que asumió con los vecinos: "Este fue un pedido que nos hicieron hace unos seis meses y hoy lo estamos concretando. Esto me llena de satisfacción porque estaban acostumbrados a no ser escuchados. Con hechos estamos cambiando esa realidad", dijo. Concluida la obra, los vecinos afectados a la extensión de red deberán realizar los trámites pertinentes por intermedio de un gasista matriculado para la adecuación de la instalación interna de gas. "Estamos inmensamente felices porque hace 25 años que vivimos en el barrio y es la primera vez que nos prometen y cumplen en tiempo y forma. Y ello se lo debemos al intendente Abella que en una reunión hace 6 meses nos dio su palabra y cumplió", resaltó Mirian Donini –vecina de lugar-. Mientras que Elizabeth Donini hizo hincapié en la importancia de esta obra para cada familia porque "ya no vamos a tener que arrastrar garrafas ni estar pendientes de ella para bañarse o cocinar". "No tenemos palabras para agradecer. Es la primera vez que alguien hace tanto por el barrio", concluyeron.

El 70% de Las Campanas tendrá acceso al gas natural una vez finalizada la obra.





Los vecinos agradecieron al Intendente por cumplir y ejecutar la obra.





Abella supervisó el avance de los trabajos.



Las Campanas: comenzaron las obras para extender la red de gas

