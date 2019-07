La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/jul/2019 Destino Prudhoe Bay:

Gonzalo Firpo tenía una meta: unir con su moto los dos extremos del continente. Y en algún momento de esta semana, va a cruzarla. En esta nota, repasamos el itinerario del aventurero desde su partida de Campana hasta su llegada triunfal a Alaska. Un viaje histórico que La Auténtica Defensa relató tramo a tramo. Esta semana, un campanense va a cumplir el sueño de su vida. Anhelo que visualizó hasta transformarlo en un objetivo real. Gonzalo Firpo se fue hace tres meses de Campana rumbo a Ushuaia y en pocos días logrará unir el sur del continente con su extremo norte, la localidad de Prudhoe Bay, en el estado de Alaska. Una travesía histórica y que los vecinos pudieron seguir tramo a tramo por La Auténtica Defensa. Es que antes de partir, allá por el 26 de marzo, Firpo se comprometió a contactarse de manera semanal con este medio e ir compartiendo con los lectores una especie de bitácora de viaje. Fue así como todo este tiempo los vecinos pudieron acompañarlo en su aventura, conociendo los paisajes que disfrutó y las amistades que forjó en el camino. Firpo fue despedido por amigos en la ciudad de Luján, a cuya basílica fue a pedir por un viaje sin contratiempos. Ya en Ushuaia, punto de partida oficial de su recorrida, se encontró con el primer argentino en unir las dos puntas de América, Juan José Dregatti. Lo hizo en el año 1960, tras completar los 28.000 kilómetros del viaje en 32 meses. "Fue un honor y un orgullo poderlo saludar, tomar unos mates y charlar sobre ese viaje que él hizo hace casi 60 años", contó Firpo en esa oportunidad. Luego del fin del mundo y hasta el otro confín del continente, Firpo Gonzalo haría solo rumbo norte. A los pocos días estaba en Córdoba y después siguió camino hasta Jujuy, donde apareció el primero -y uno de los pocos- contratiempos del viaje: las autoridades bolivianas no le permitieron cruzar por el paso de La Quiaca. Es por eso que el campanense se desvió hacia el Paso de Jama para ingresar a San Pedro de Atacama, Chile. Ya no volvería a pisar nuestro país. Tras recorrer el norte chileno, llegó el momento de cruzar al sur de Perú a través del Paso de Tacna, país donde conoció las increíbles y misteriosas líneas de Nazca, un grupo de geoglifos precolombinos que abarcan un área de casi 1,000 kilómetros cuadrados. La recorrida por Perú sería rápida: pronto llegaría Ecuador, país de altos costos por estar dolarizado, pero el primer destino desconocido para el campanense, ya que con su moto ya había llegado a Chile y Perú en aventuras pasadas. En Ecuador, Firpo pasaría varias semanas disfrutando su cultura, admirando sus paisajes, entrando en contacto con su gente y, por supuesto, haciendo playa en su costa del Pacífico. En el famoso pueblo de Montañita el motociclista cargó energía para lo que vendría más adelante, la gran Colombia, otra nación en la que pasaría unos cuantos días y visitaría Bogotá, Calí y Medellín. El viaje de Firpo fue a nafta y pulmón. Las noches las pasó en casas de motociclistas que conocía con anterioridad o cuyas amistades se fue ganando en las rutas. Fueron también varios los "amigo de un amigo" que les dieron una mano. Y cuando no había techo de madera, chapa o concreto, la solución fue la carpa, en un camping o en el predio de los bomberos de la localidad que visitaba. Economizar recursos fue la regla. El campanense sabía que uno de los retos más complicados del viaje era cruzar de Colombia a Panamá. Sucede que la frontera terrestre de ambos países está dominada por una selva conocida como el Tapón de Darién, una de las zonas más inhóspitas y peligrosas del mundo, tan brava que ni siquiera la larguísima carretera Panamericana la atraviesa: la jungla la corta en dos. Por eso, Firpo tenía planeado cruzar en barco desde la ciudad colombiana de Turbo, con acceso al Mar Caribe, hasta el norte del Panamá. Y en compañía de otro argentino que conoció en las rutas colombianas -y regateando los precios de las embarcaciones- pudo lograrlo. "El cruce fue medio bardo, pero el Caribe me gustó mucho", le contó Firpo a LAD este fin de semana, durante el último contacto ya desde Alaska. Otra vez en tierra, lo que seguiría sería un verdadero raid centroamericano: Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala en menos de una semana hasta llegar al sur de México, en América del Norte. La costa del Pacífico continuó siendo la elección de Firpo: ciudades como la mítica Acapulco, Zihuatanejo y Mazatlán fueron sus escalas en tierra azteca. Por Los Nogales el campanense pasó a los Estados Unidos, país que conocería a través de los estados de Arizona, Nevada, California, Oregón y Washington. El majestuoso Cañón del Colorado, los fastuosos casinos de Las Vegas y la cultura urbana de San Francisco fueron las atracciones que más destacó en sus reportes con LAD. Finalmente, hace poco más de 10 días, Firpo arribó a Canadá, el último país de la travesía americana ya que Alaska, el destino final, es parte de Estados Unidos. "Estoy cerca de la meta y lejos de casa, de mis hijas, de mis amigos y de mi ciudad. Pero estoy muy feliz. Mirando en retrospectiva los países que he conocido, los amigos en el camino y el Mar Caribe, creo que no me va a alcanzar un libro para contarlo todo", avisaba el campanense. Y llegó el día de la foto bajo el cartel de bienvenida a Alaska. "Tengo mucha satisfacción y la sensación de que ya había hecho este viaje. Como en otro plano, en otra dimensión. Yo ya había llegado a ese cartel. Y lo ratifiqué acá. Es raro, pero muy lindo", confesó el viajero. Para Firpo la aventura hasta hoy demandó 30 mil kilómetros, cuatro cubiertas, el recambio de dos juegos de relación -cadena, corona y piñón- y tres pinchazos. "La moto resultó una selección a medida, estudiada: la elegí especialmente para este viaje. No sé si es una moto que compraría para tener, a mi me gusta más tipo cross, pero la elección fue acertada, no falló nunca, la cuidé mucho, le hice los services y cambios de aceite que había que hacer, no la pasé de velocidad, la llevé bien cargada y equilibrada. Y anduvo 100 puntos", destacó. Todavía faltan varios kilómetros para Prudhoe Bay, pero al camino del campanense se le van acabando los horizontes. "La vida no es solo trabajar, pagar impuestos, hacerse mala sangre con la inseguridad, el dólar, el FMI y las elecciones. Hay que ir tras los sueños. Vale todo: una casa con pileta, casarse en una iglesia de blanco o de traje. Pero hay que ir tras los sueños, ese es mi mensaje", dijo, mientras espera a dos amigos argentinos que conoció en las rutas americana y tienen el mismo sueño que él. Los tres planean cumplirlo juntos en algún momento de esta semana. A su paso por el continente, el campanense levantó las banderas de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y la aprobación de la Ley Nacional del Autismo. Y recolectó material para lo que será su tercer diario de motocicleta: la travesía américa Tierra del Fuego-Alaska. Ushuaia-Prudhoe Bay. Los sueños-su concreción.

En Alaska, el destino final de la travesía. Y ya muy cerca de Prudhoe Bay.





Al borde del Gran Cañón del Colorado, un hito en el viaje del campanense.





En Ecuador Firpo disfrutó de las aguas del Pacífico.





Arrancaba la travesía americana desde el fin del mundo.





En el monumento a los combatientes de Malvinas en el Parque Urbano, antes de partir de Campana.





El Caribe y un mensaje escrito en sus arenas.



