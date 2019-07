La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/jul/2019 Hóckey sobre Césped:

La Primera Damas del Boat Club volvió a ganar y alcanzó la cima de las posiciones













LA VOLANTE CONSTANZA SANTINI ANOTÓ UNO DE LOS TANTOS ANTE HURLING “C”.

Las Celestes vencieron 3-0 a Hurling "C" en un partido adelantado de la 13ª fecha. Este sábado, por la 12ª jornada, jugarán como visitantes frente Huracán, equipo con el que ahora comparte el liderazgo de la Zona 7 de la Primera E. La Primera Damas de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club venció 3-0 a Hurling "C" el pasado sábado en un partido adelantado, correspondiente a la 13ª fecha (segunda de la segunda rueda) de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA). Con este resultado, el equipo de Gabriel Sáenz llegó a los 28 puntos y alcanzó la línea de Huracán en lo más alto de las posiciones, aunque con un partido más. El elenco de Parque Patricios será el próximo rival del conjunto de nuestra ciudad, el sábado 13 como visitante, por la 12ª fecha (primera de la segunda rueda). El encuentro ante Hurling se disputó en la cancha "Héctor Tallón" del CBC, donde las Celestes fueron dominadoras del juego, aunque les costó definir el partido (los últimos dos goles llegaron sobre el cierre). Esta vez, a diferencia del encuentro de la primera rueda, cuando estuvo dos veces en desventaja, el trámite fue mucho más favorable y sencillo. Los goles del CBC fueron marcados por las atacantes Sofía González (goleadora del certamen con 11) y María Eugenia Díaz (desde la banca) y de la volante Constanza Santini. El once inicial del Boat Club ante Hurling "C" fue: Romina Guerrero; Candela Corrata, Florencia Núñez, Fátima Tenembaum, y Josefina Pérez Johanneton; Camila Tenembaum, Romina Catardi y Constanza Santini; Martina de la Barrera, Sofía González y Delfina Fernández Palazuelo. Luego ingresaron: María Eugenia Díaz, Camila Pérez Johanneton, Bárbara Brezzi y Lucía Gelosi. El otro partido adelantado de la jornada (que se completará recién el sábado 20 de julio) fue el empate 2 a 2 entre Belgrano Day School y Quilmes "E". Los goles de las locales los anotó Martina Visintin, mientras que los de las cerveceras fueron obra de María Victoria Tollo. La próxima fecha, la primera de la segunda ronda, se jugará en su totalidad este sábado 13 de julio, y tendrá los siguientes partidos: Huracán vs. Campana Boat Club, Luján Rugby Club ´´B´´ vs. Club Manuel Belgrano ´´B´´, Comunicaciones vs. C.A.S.A. de Padua, Santa Bárbara ´´E´´ vs. Vicentinos ´´B´´, Los Pinos vs. Belgrano Day School y Quilmes ´´E´´ vs. Hurling ´´C´´.

Con un gol de "Mariu" Díaz, el CBC superó 3-0 a Hurling “C" en un adelanto de la 13ª fecha.





SOFÍA GONZÁLEZ VOLVIÓ A MARCAR Y LLEGÓ A 11 GOLES EN EL TORNEO. DIVISIONES MENORES: TODAS VICTORIAS El pasado sábado, en la tira de partidos de las divisiones menores, el Campana Boat Club salió perfecto ante Hurling "C", con cuatro triunfos en cuatro encuentros. Los resultados y goleadoras fueron: -Séptima División: Victoria 5 a 0, con goles de Guillermina Izzi (3), Catalina Almeida y Agustina González. -Sexta División: Victoria 3 a 0 con goles de María Luz Balerio Echeverría, Azul Montero, y María Paz Pérez Johanneton. -Quinta División: Victoria 3 a 1 con goles de Delfina Fernández Palazuelo, Lucía Gelosi, y Azul Montero. -Intermedia: Victoria 5 a 0 con goles de María Eugenia Díaz (3), Bárbara Brezzi y Julieta Dabusti. #Hockey Campana Boat Club venció 3-0 a Hurling "C" en un adelanto de la fecha 13, llegó a los 28 puntos y alcanzó en la cima de la Primera E7 a Huracán, al que enfrentará como visitante este sábado. Los goles Celestes: Constanza Santini, María Eugenia Díaz y Sofía González. pic.twitter.com/xE5FmgAhwH — Pablo Scoccia (@chuecosco) 9 de julio de 2019

