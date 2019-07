La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/jul/2019 Herido en una pierna después de chocar en su moto







Fue a la altura de La Josefa. Debió ser trasladado al Hospital. En el cruce entra la Colectora Norte y la calle Di Luca, barrio La Josefa, un Fiat Palio y una moto Gilera Smash 110 colisionaron durante la noche de ayer. Producto del impacto, el motociclista recibió una profunda herida cortante en una de sus piernas, aunque en principio su vida no corría peligro. Del operativo de emergencia participó un móvil del Comando Patrulla y una ambulancia del SAME, que trasladó al herido hasta el Hospital Municipal San José.

La moto en la que viajaba el herido. #Dato Choque en Colectora Este y Di Luca, entrada de barrio La Josefa. Fiat Palio y Gilera Smash 110. El motociclista con herida cortante en una pierna a la altura del soporte del paragolpe que se rompió. Trasladó, ?? SAME al hospital San José. Comando ?? zona 6. pic.twitter.com/Cl0ZPgQNdY — Daniel Trila (@dantrila) 9 de julio de 2019

