La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/jul/2019 Sin dinero en los cajeros







Ayer ya no había un solo billete disponible en los cajeros automáticos de la ciudad. La opción para reunirse con efectivo es pasar por un súpermercado que brinde el servicio, a cambio de una compra mínima. Ya no existe la excusa de los billetes de baja denominación. Sin embargo, y fruto del fin de semana largo, desde ayer por la mañana fue imposible retirar efectivo de los cajeros automáticos de la ciudad. Aun así, no pocos vecinos tomaron nota de la posibilidad de utilizar el servicio que brindan algunos súper de la ciudad, tales COTO y Carrefour, para retirar efectivo pasando la tarjeta de débito en la línea de cajas. Extra Cash y Cash Back, de VISA y Mastercard, respectivamente, permiten a los clientes con tarjeta de débito emitidas en la Argentina que hacen una compra en un comercio adherido retirar hasta $5000. Supuestamente, no existe monto mínimo de compra; y no se pagan comisiones adicionales por estas extracciones.

Un clásico campanense: los cajeros sin billetes durante un fin de semana largo. Este no fue la excepción. (Foto ilustrativa)



Sin dinero en los cajeros

