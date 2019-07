"Cada día más vecinos eligen nuestro hospital por su nivel de excelencia", destacó Meiraldi

"A pesar de tener obra social prefieren atenderse en nuestro hospital", resaltó el actual secretario de Salud y candidato a concejal de la lista de Sebastián Abella.

"El Hospital Municipal San José es hoy el centro de salud más importante de la zona, y cada día más vecinos lo eligen, aun con obra social", señaló el secretario de Salud, Ernesto "Cacho" Meiraldi.

El candidato a concejal de la lista de Sebastián Abella resaltó el crecimiento que ha tenido el hospital en los últimos tres años: "Recibimos un hospital en buen estado en cuanto a lo edilicio, pero con problemas de infraestructura y en el que faltaban muchas cosas importantes para brindar una mejor atención integral de la salud, que hoy las tenemos. Sabemos que hay demoras en la atención pero se generan por este enorme crecimiento en la cantidad de prestaciones que se realizan".

"Seria prudente que Romano antes de mentir descaradamente piense que él formó parte del hospital en todo el gobierno anterior y no se hizo nada de lo que ahora dice que habría que hacer, habla de la infraestructura y, por ejemplo, tuvimos que poner el sistema de incendios que no existía, entre muchas otras obras que no se ven, y son muy importantes", destacó Meiraldi sobre los dichos en medios locales del candidato a intendente del kirchnerismo, donde cuestionó el sistema de salud municipal.

