Florentin: "Como peronista me avergüenza el comportamiento autoritario de Romano y Calle"

"Esa lista -la de Unidad Ciudadana- no representa a ningún peronista de verdad", destacó el candidato a concejal suplente por el oficialismo local. Fabio "Comunero" Florentin, candidato a concejal suplente de la lista de Sebastián Abella y militante peronista de toda la vida, aseguró que es vergonzoso "el accionar de La Cámpora en el Concejo Deliberante" y que sería "muy peligroso que tengan más poder en la ciudad". "Como peronista me da mucha vergüenza el comportamiento autoritario de Romano, Calle y su bloque en el Concejo Deliberante. Claramente ellos no representan al peronismo, ni los valores que nos legaron Perón y Eva. Actúan con prepotencia y autoritarismo, se manejan con desprecio hacia quienes piensan diferente", denunció el conocido comerciante local que acompaña al intendente Abella. "Nadie quiere que grupos como La Cámpora, tengan más poder en Campana. Sería grave para todos los vecinos. Yo quiero una ciudad inclusiva, desarrollada, con un intendente como Sebastián que siempre escuchó a todos, sin importarle su afiliación política y que trabaja para que los vecinos de los barrios vivan cada día mejor", destacó Florentin.

Florentin forma parte de la lista del intendente Abella.

RELACIONADO Presentando la lista de concejales y consejeros escolares que me acompañarán para seguir transformando la ciudad pic.twitter.com/OeY1abzRvf — Sebastian Abella (@SebaAbella) 29 de junio de 2019

