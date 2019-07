La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/jul/2019 Mucha emoción y visitas en la casa de Ezio Mollo













PEDRO GATTI VISITÓ LA CASA DE EZIO Y DIALOGÓ CON SU HERMANA ELIDA MOLLO En el marco de los 134 años de la ciudad, hasta hoy, de 14 a 18, la comunidad puede visitarla. "Todo lo que hay acá lo quiero mucho y lo valoro", asegura Elida Mollo, la hermana del recordado artista a La Auténtica Defensa. En el marco de los 134 años de nuestra ciudad, el Municipio propuso una visita a la casa museo del reconocido pintor Ezio Mollo. La vivienda ubicada en Almirante Brown 238 abrió sus puertas a la comunidad para exhibir objetos importantes de la vida del campanense. Los vecinos pueden conocer la planta baja de la vivienda y luego las habitaciones que atesoran las distintas obras, colecciones de postales de amor y muebles coloniales. También se exhiben las colecciones de abanicos, bijouterie, mates y teteras que supo compilar la familia a lo largo de los años. "Estoy muy contenta de poder haber reunido las obras pictóricas de mi hermano. Fue visitado por exalumnas, gente grande que hace varios años se recibió y que se emocionaron a ver sus fotos y trabajos" expresó a sus 94 años Élida Mollo de Rossiter. Y agregó: "Es una gran alegría haber juntado todo esto y exponerlo, hay cosas de mi abuelo que fue uno de los primeros maestros de Campana y de mi papá con su actuación política, todo está reflejada acá". A pesar del tiempo transcurrido Élida hace un paralelismo y nota los cambios de la ciudad: "A Campana la veo muy cambiada para bien, progresando muchísimo, con muchas obras nuevas, tengo muy grabada en mi retina la calle Real con muchos negocios que han desaparecido, casas y barrios que cuando era joven era baldío". Entre conocidos y amigos de la familia estaba Pelusa Modarelli, quien contó a nuestro medio que compartió con Mollo la Escuela Normal, ya que fue profesor de dibujo de sus cuatro hijos. "Me encantaba conversar con él, tenía una paz y vida interior muy grande. Fue un profesor muy bien conceptuado, muy preparado, una persona atenta, culta, muy entregado a todo lo que era la Cultura", detalló. Y con respecto a la visita en la casa mencionó: "Viendo estas cosas mucha gente se empieza a interesar algo más por lo que tiene alrededor. Mantener algo así es un merito muy grande de la familia, se renueva y se revive todo lo que él hizo. Parece que lo viejo no tiene sentido y la verdad nada que ver, soy de guardar muchas cosas y aunque uno haga cosas modernas, lo histórico tiene el valor de la vida". Clarisa Demarco, visiblemente emocionada, también visitó la casa, se fundió en un fuerte abrazo con Elida y manifestó: "Hace mucho que no la veía, crecieron juntas con mi mamá. Era intimas. Yo solía venir a los cumpleaños, a tomar el té, iba al campo, me quedaba con Florencia, es muy emocionante todo esto para mí". La jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, visitó la casa junto a la subsecretaria de Políticas Integrales de Educación y Cultura, Nelda García y la concejal Romina Vulich. Florencia Rossiter, hija de Elida y sobrina de Ezio, agradeció a todos los que se han acercado y expresó: "Mamá quiere conservar las raíces, quiere mantener siempre las puertas de la casa abiertas para todos lo que quieran venir a conocerla, quiere conservar la esencia de lo que era su casa". Al respecto de su tío pintor recordó "es un privilegio que haya dejado tanta obra y formación a todos los alumnos. No es común ver que una persona esté en tantos lugares al mismo tiempo; como en el Rotary, la Iglesia, en la Dante, con la gente, en los colegios como profesor". La casa se puede visitar hasta hoy de 14 a 18 horas: "Toda la gente que vino se va muy contenta de ver cosas viejas/antiguas y que uno las ha guardado para que la gente las valore y les cuente cómo se vivía en esa época. Todo lo que hay acá lo quiero mucho y lo valoro", sintetiza Élida.

HOY MARTES DE 14 A 18 HORAS SE PUEDE VISITAR LA CASA UBICADA EN BROWN 238





LA JEFA DE GABINETE, MARIELA SCHVARTZ, VISITÓ LA CASA





DOCUMENTOS HISTÓRICOS SE PUEDEN APRECIAR EN LA PLANTA BAJA DE LA CASA



