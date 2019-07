La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/jul/2019 Red Solidaria Filial Campana lanza su Campaña #FríoCero







Se reciben donaciones en Jacob 537 de gorras, bufandas, abrigos, frazadas, alimentos no perecederos, zapatillas en buenas condiciones, entre otras cosas. Como cada año, la Red Solidaria de Juan Carr Filial Campana inicia la Campaña #FríoCero con la llegada del Otoño- Invierno. Se solicita la colaboración de los vecinos con gorras y bufandas divertidas para niños de Jardín de Infantes, abrigos y frazadas en buen estado, zapatillas en buenas condiciones, alimentos no perecederos y pañales de todos los tamaños en especial XXG. Acercar las donaciones de lunes a viernes en Jacob 537 de 18 a 20 horas. Los integrantes de la Red Solidaria local también brindan diversos tips que ayudan a tomar conciencia de la realidad que pasan los que más necesitan ayuda: - No mata el frío…mata la indiferencia! - La calle no es un lugar para vivir! - Las muertes por frío son evitables! - Si encendés la calefacción, cualquiera sea…abrí 5cm la ventana! - Si ves una persona durmiendo en la calle llamá al "CIMOPU": 423263 "Muchas gracias a la comunidad que durante todo el año apoya nuestras "movidas", todos los que responden a nuestros llamados también son voluntarios de la red solidaria", expresa Hebe Torres, referente.

Hebe Torres, referente de Red Solidaria Filial Campana, Juan Carr y Roxana Gallichio, voluntaria de la Red Solidaria Campana.







