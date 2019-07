La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/jul/2019 Efemérides del día de la fecha: 9 de Julio















DÍA DE LA INDEPENDENCIA Derrotado Napoleón Bonaparte en la Batalla de Waterloo en el año 1915, Europa comienza a restaurar sus monarquías decretando ilegítimo cualquier gobierno surgido de una revolución; la vuelta de Fernando VII al trono significó la llegada de tropas realistas para sofocar a los gobiernos americanos. Ante esto, en el año 1816, se convoca un Congreso en Tucumán, lugar elegido por el desagrado que tenían los pueblos del interior con Buenos Aires, que comienza a sesionar el 24 de marzo en la casa de Francisca Bazán de Laguna. El mismo contó con la asistencia de 33 diputados provenientes de las provincias; por diferencias políticas no se presentaron Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y la Banda Oriental. Los primeros temas que se trataron fueron la acuñación de una nueva moneda, la demarcación del límite provincial, los recursos para el ejército Libertador y la organización de fuerzas castrenses. El primer Director Supremo fue Ignacio Álvarez Thomas que renunció el 16 de abril y fue reemplazado por Antonio González Balcarce que a los 3 meses renuncia; finalmente, el 3 de mayo es elegido Juan Martín de Pueyrredón, perteneciente al grupo porteño, con el propósito de unir y pacificar a todo el territorio. El 9 de julio, a pedido del diputado jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante, se empezó a discutir sobre el proyecto de Declaración de la Independencia; tras 9 horas de debates acalorados donde discusiones, frustraciones y enojos se hicieron presentes, el diputado sanjuanino Francisco Narciso de Laprida hace una pregunta determinante: "¿Queréis que las Provincias de la Unión sean una Nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli?" La respuesta fue unánime: sí. Inmediatamente, se labró el Acta de Emancipación: "declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando séptimo, sus sucesores y metrópoli".

NIEVA EN BUENOS AIRES La primera vez que nevó en Buenos Aires fue en el año 1912, debido a que no hay muchos registros sobre el hecho la segunda nevada fue la que más trascendió. Ésta última ocurrió el 22 de junio de 1918, llegó en forma de llovizna y alrededor de las 15.30 adquirió su verdadera forma. Ese día, aquello que se podía observar en postales de ciudades europeas se hizo realidad generando sentimientos polarizados en la población: por un lado, estaban aquellos que salieron a jugar con la nieve y, por el otro, aquellos que se habían lastimado producto de un resbalón. A pesar de ser algo hermoso también tenía su lado oscuro pues se llevaría con ella la vida muchas personas. El encanto terminó en forma de barro húmedo y un recuerdo imborrable que permanecería en la memoria de los espectadores de tal espectáculo. Algo que parecía único e irrepetible, retornaría 89 años después, curiosamente el 9 de julio del año 2007. Al igual que la primera nevada, ésta sorprendió, pero no tomó tan desprevenida a la población que estaba padeciendo uno de los inviernos más fríos de todos los tiempos, con temperaturas debajo de la media, había corrido el rumor de que podía llegar a nevar. Llegó por la mañana en forma de nevisca, con el correr de las horas y el descender de la temperatura, la nieve volvía a visitar Buenos Aires. En todos los noticieros, el pronóstico tomó el protagonismo informando que iba a estar nublado e iba a haber nevadas. El Servicio Meteorológico Nacional explicó que las causas de la formación de nieve fueron la combinación del viento frío de la Antártida y un centro de baja presión desde la Cordillera. En ese día la mínima fue de 0.8ºC y la máxima de 5.7º C. SE FUNDA BELL TELEPHONE COMPANY Un día como hoy en el año 1877, Alexander Graham Bell y GardinerGreeneHubbard fundan "Bell TelephoneCompany" en Boston, Massachusetts. Aprovechando la patente Nº 174465 correspondiente al teléfono de Bell, la empresa se dedicó, en un principio, a obtener "patentes potencialmente valorizables". Un año después de su fundación, ponen en funcionamiento la primera central telefónica en New Haven, Connecticut; conformada por 21 abonados el funcionamiento de la misma consistía en llamar a la operadora y pedirle que le comunique con la persona deseada. Paralelo a esto, Hubbard había organizado la empresa "New EnglandTelephone and TelegraphCompany", que el 17 de febrero de 1879 se fusiona con "Bell TelephoneCompany" para formar "National Bell TelephoneCompany". Finalmente en el año 1880, se fusiona con más compañías y pasa a ser "American Bell TelephoneCompany" que llega a tener el control de 133.000 teléfonos.

