MACRI Y PICHETTO El presidente Mauricio Macri y su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, encabezarán este martes los festejos del Día de la Independencia en Tucumán y luego estarán en el desfile militar que se realizará en el barrio porteño de Palermo con la presencia de 4.000 efectivos. Esta vez, el Presidente no asistirá al Tedeum que se hará en Tucumán ni tampoco al que se realizará desde las 11:00 en la Catedral Metropolitana, encabezado por el arzobispo porteño y primado de la Argentina, Mario Poli. Macri y el precandidato a vicepresidente se mostrarán juntos en el acto patrio tras el inicio de la campaña electoral en los medios de comunicación, con la vista puesta en las elecciones primarias que tendrán lugar el próximo 11 de agosto.

Imagen ilustrativa. ALBERTO EN "LA FELIZ" El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, visitó este lunes Mar del Plata, donde encabezó un acto junto al postulante a gobernador, Axel Kicillof, y afirmó que no es "un títere" de su compañera de fórmula Cristina Kirchner. "Una vez me peleé con Cristina, no me peleo nunca más", enfatizó el postulante nacional durante su primer acto con militantes de esta campaña electoral, junto a Kicillof, Verónica Magario, Martín Insaurralde, Facundo Moyano y Fernanda Raverta, entre otros. Además, subrayó con ironía: "Los mismos que me aplaudían por haberla criticado, me dicen ahora que soy un títere de Cristina. Pero no saben lo tranquilo que estoy de que me acompañe Cristina". DÓLAR: MÁS INTERVENCIÓN El Gobierno le solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) tener mayor capacidad de intervenir en operaciones de dólar futuro, con el fin de ampliar su poder de fuego ante una eventual escalada de la divisa en medio de las elecciones primarias de agosto. El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, gestiona ante David Lipton (flamante director interino del FMI que acaba de reemplazar a Christine Lagarde), fortalecer así la posición de la autoridad monetaria en el mercado de cambios. La solicitud es respaldada por el Ministerio de Hacienda, ya que en la gestión ante el organismo participa también el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, y el propio ministro, Nicolás Dujovne. El BCRA quiere que el FMI le permita utilizar una mayor capacidad para intervenir en el mercado de futuros, con la idea de tener una herramienta más potente para contener un virtual crecimiento en la demanda de divisas, aún a riesgo de caer en un atraso cambiario. CAYERON LOS USADOS La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en junio se vendieron 121.574 unidades, una baja del 7,3% comparado con igual mes de 2018, cuando se comercializaron 131.185 vehículos. En su informe mensual, la CCA destacó que en el primer semestre, la caída se redujo a 6,9%, al registrarse ventas por 814.159 unidades, contra 874.325 unidades de igual lapso de 2018. El secretario de la entidad, Alejandro Lamas, puso de relieve que "después de dos meses consecutivos de suba, el mercado cayó en junio un 20% con respecto a mayo".

