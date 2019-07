La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/jul/2019 9 de julio de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. SIN LUZ NI AGUA "Desde el domingo a las 10 de la mañana que a gran parte de los vecinos del barrio Monteverde nos falta una fase y a pesar de los reclamos aún no tuvimos respuesta de EDEN", nos escribió ayer a las 19. RAMAS PELIGROSAS "Los árboles están cortando los cables, la Municipalidad me dijo que no hacen más poda. Estrada al 1300 entre Balcarce y Santa María de Oro", muestra Fabio. AGUAS SERVIDAS "Cosas que van quedando en el olvido y sin cumplir Cordeu y San Luis (barrio Lubo)", escribe Martín. #QuejaVecinal Somos vecinos del barrio Lubo, calle Alferi. Por favor hagan público nuestro reclamo hacia EDEN. Todos los días, hace casi un mes, se corta la luz a las 20hs, conectan y al otro día es lo mismo. Es una falta de respeto. Muchas gracias. Vecinos de Formosa y Alferi. pic.twitter.com/lLE0rRASl3 — Daniel Trila (@dantrila) 8 de julio de 2019 #QuejaVecinal van dos días que se corta la luz tres o cuatro veces al día en barrio La Josefa, calle Rigoli. #ComoRecibimos: No se puede vivir así, que haga algo EDÉN @EDENSAcomunica, hace mucho frio ni una estufa podemos prender, gracias. (María) pic.twitter.com/nv1ENInnsl — Daniel Trila (@dantrila) 8 de julio de 2019

